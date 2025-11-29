Thanh niên Thái Nguyên với khát vọng bước vào kỷ nguyên mới

TPO - Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên lần thứ I khẳng định sức trẻ, tinh thần xung kích và sáng tạo của thanh niên địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong phát huy truyền thống, ứng dụng công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chiều ngày 28/11, Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2029, với sự tham gia của 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức trẻ của thanh niên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Vũ Duy Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; anh Nguyễn Kim Quy – Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ngành của tỉnh và đại diện Hội LHTN một số tỉnh, thành trong cả nước.

Trong những năm qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên – một bộ phận trong hệ thống tổ chức Hội LHTN Việt Nam – đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống quê hương cách mạng, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng mở rộng. Các cuộc vận động, phong trào của Hội gắn chặt với chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hội đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, cải thiện đời sống nhân dân; đồng thời đóng góp tích cực vào thành tựu chung của công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước.

Anh Nguyễn Kim Quy – Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam – đánh giá cao những thành tích của thanh niên Thái Nguyên trong các hoạt động hỗ trợ người dân, ứng phó thiên tai, triển khai chính quyền điện tử và tham gia các sự kiện cấp quốc gia.

Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh 4 trọng tâm trong nhiệm kỳ tới:

Cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống, văn hóa và tiềm năng của Thái Nguyên, đồng thời tạo môi trường để thanh niên tự rèn luyện, đóng góp phát triển kinh tế – xã hội.

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác Hội, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế – xã hội số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Khuyến khích lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương và thực hiện mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao.

Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt thanh niên công nhân, dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, xây dựng tổ chức Hội linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với đặc thù từng vùng.

Ông Vũ Duy Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Vũ Duy Hoàng bày tỏ niềm tin tưởng thế hệ thanh niên Thái Nguyên hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng, phấn đấu rèn luyện để trở thành lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, cống hiến cao nhất cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh trong kỷ nguyên mới.

Ông cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, đoàn thể, chính quyền và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Đoàn, Hội và tuổi trẻ tỉnh nhà rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước. Ông cũng gửi gắm kỳ vọng thế hệ trẻ Thái Nguyên sẽ luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trên mọi lĩnh vực, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2029 gồm 55 đồng chí; trong đó Ban Thư ký có 17 đồng chí, Thường trực gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Anh Trần Công Luân được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa I.

Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 2029.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ mới: “Thanh niên Thái Nguyên Yêu nước – Khát vọng – Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”.