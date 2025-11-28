Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Chị Phạm Thị Thu Hiền tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dương Triều Dương Triều
TPO - Tại Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa I được chỉ định gồm 38 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ 10 đồng chí. Chị Phạm Thị Thu Hiền tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn, cùng các Phó Bí thư Hoàng Anh Đức, Trần Công Luân và Nguyễn Thị Mai Anh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn gồm 7 đồng chí, trong đó có Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm.

Đại hội cũng chỉ định Đoàn đại biểu Tỉnh Đoàn Thái Nguyên dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, gồm 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

tp-pham-thi-thu-hien.jpg
Chị Phạm Thị Thu Hiền tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Thị Thu Hiền nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để tuổi trẻ Thái Nguyên khẳng định bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với quê hương. Chúng ta cần tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực số và ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi, đồng thời bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa.

tp-dai-hoi-thai-nguyendsc-4986.jpg
Chị Phạm Thị Thu Hiền tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tuổi trẻ Thái Nguyên phải phát huy tinh thần tiên phong trong học tập, lao động, tình nguyện và khởi nghiệp. Tôi mong rằng, mỗi đoàn viên thanh niên đều xác định rõ vai trò của mình, năng động sáng tạo, chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng, các công trình thanh niên, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Chúng ta cần kết hợp phát triển kỹ năng sống, nghề nghiệp với ý chí lập thân, lập nghiệp, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi số. Đồng thời, cần quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thế hệ trẻ trưởng thành toàn diện. Tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết trách nhiệm và sáng tạo, tuổi trẻ Thái Nguyên sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu biến tỉnh nhà thành trung tâm công nghiệp hiện đại, giàu văn hóa và phồn vinh trước năm 2030”.

tp-dai-hoi-thai-nguyendsc-4516.jpg
Thường trực Tỉnh Đoàn Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội thông qua các chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó có: 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 500 công trình thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ 25 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp cho 50.000 thanh niên và giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên.

Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đặt mục tiêu thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

Dương Triều Dương Triều
#Tỉnh Đoàn Thái Nguyên #Phạm Thị Thu Hiền #Đại hội Đoàn #Thanh niên #Phong trào thanh thiếu nhi #Khởi nghiệp #Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

