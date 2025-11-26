Tuổi trẻ Thái Nguyên bước vào nhiệm kỳ mới: Khát vọng chuyển đổi số và bứt phá phát triển

TPO - Bước vào Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, công tác Đoàn toàn tỉnh ghi dấu bằng hàng loạt kết quả nổi bật trong tình nguyện, sáng tạo và chuyển đổi số. Trước bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030, nhiều kỳ vọng được gửi gắm vào một thế hệ thanh niên tiên phong, bản lĩnh, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới và tạo ra những đột phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Từ tuyên truyền, giáo dục tới ba phong trào hành động

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đoàn Bắc Kạn lần thứ XI, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thái Nguyên được đổi mới theo hướng đa dạng hóa hình thức, tăng tính lan tỏa. Toàn tỉnh tổ chức 718 Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết; 522 hội thi, liên hoan tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử truyền thống. Các cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” thu hút sự tham gia rộng rãi. Nhiệm kỳ ghi nhận 90 đảng viên trẻ được kết nạp, 298 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 389 đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương.

Ba phong trào hành động cách mạng tiếp tục khẳng định vị thế của tuổi trẻ toàn tỉnh.

Phong trào Thanh niên tình nguyện được xem là dấu ấn nổi bật với hàng loạt chiến dịch thường niên như Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ khắc phục thiên tai. Hàng trăm công trình như Nhà Khăn quàng đỏ, Ngôi nhà tình bạn được triển khai ở cơ sở. Đoàn viên cũng tích cực tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ chính quyền vận hành các nền tảng số.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được mở rộng qua cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo”. Hàng nghìn ý tưởng mới về ứng dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật đã được ghi nhận, tạo môi trường cho thanh niên học tập, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và khởi nghiệp.

Công tác tình nguyện được triển khai rộng rãi, kịp thời.

Trong phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, toàn tỉnh triển khai 28 hoạt động an sinh xã hội hướng về biên giới, biển đảo như “Tháng Ba biên giới”, “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, huy động gần 2,4 tỷ đồng.

Ba chương trình đồng hành: Học tập, khởi nghiệp và nâng cao đời sống tinh thần

Các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập. Phong trào Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện lan tỏa mạnh. Những chương trình như “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ hơn 2.560 thanh thiếu nhi với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Thái Nguyên xung kích, sáng tạo.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp và lập nghiệp, toàn tỉnh tổ chức 815 chương trình, hoạt động hỗ trợ thanh niên, thu hút 95.000 lượt đoàn viên. 106 dự án và ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng, nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế được nhân rộng.

Về rèn luyện kỹ năng và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, các cấp Đoàn tổ chức hơn 21.800 hoạt động văn hóa, thể thao; gần 18.700 hoạt động chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng kỹ năng mềm và năng lực hội nhập quốc tế.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng thông qua phong trào “Thiếu nhi Thái Nguyên thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Toàn tỉnh biểu dương hơn 600.000 thiếu nhi tiêu biểu; xây dựng 156 công trình Vì đàn em thân yêu trị giá hơn 4 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 60.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.

Tăng cường xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đoàn được triển khai theo hướng nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng và năng lực tổ chức. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ được mở rộng, gắn với yêu cầu mới của thời kỳ chuyển đổi số. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, giúp kịp thời phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực.

Công tác chăm lo đời sống cho trẻ em được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh.

Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng thông qua các diễn đàn, chương trình bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Nhiều đoàn viên trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo môi trường mạng lành mạnh, tích cực.

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ 2025-2030: Đổi mới, chuyển đổi số và “vừa hồng, vừa chuyên”

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiều ý kiến kỳ vọng Đại hội sẽ tạo ra định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên Phạm Thị Thu Hiền cho rằng, Đại hội cần đề ra các giải pháp đột phá nhằm phát huy vai trò thanh niên trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số. “Tuổi trẻ Thái Nguyên phải tiếp tục tiên phong, xung kích, sáng tạo; đưa nghị quyết Đại hội thành phong trào, công trình thiết thực, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển và hiện đại”, chị Hiền nói.

Thường trực Tỉnh Đoàn Thái Nguyên kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới.

Anh Trần Công Luân kỳ vọng đoàn viên thanh niên sẽ chủ động hơn trong trau dồi tri thức, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, giữ vững truyền thống kỷ luật và đồng tâm, sẵn sàng đảm nhận việc khó.

Ở góc độ khác, anh Hoàng Anh Đức nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Khép lại nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật, tuổi trẻ Thái Nguyên bước vào giai đoạn mới với khẩu hiệu “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”. Kỳ vọng đặt vào Đại hội là kỳ vọng về một lực lượng thanh niên năng động, bản lĩnh, có khả năng đóng góp thiết thực cho mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, tỉnh có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.