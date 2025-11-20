Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thêm công trình không gian thể thao thanh niên tại tỉnh Thái Nguyên

Xuân Tùng
TPO - Công trình “Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” vừa được khánh thành tại xóm Đuổm (xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) góp phần nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng, tạo điểm hẹn sinh hoạt thể thao mới cho người dân địa phương.

Chiều ngày 19/11, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Công ty TCP Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khánh thành công trình “Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” tại xóm Đuổm (xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Đây là công trình thứ 5 trong chuỗi 6 công trình Không gian thể thao thanh niên được triển khai trong năm 2025.

Dự chương trình anh Đỗ Tuấn Hanh - Phó Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn; chị Đỗ Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; bà Phan Thị Phương Nhung - Giám đốc Truyền Thông Đối Ngoại Công ty TCP Việt Nam.

tienphong-sanchoi-thainguyen3.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Không gian thể thao thanh niên tại xóm Đuổm.

Công trình được triển khai với mục tiêu tạo dựng không gian rèn luyện thể dục thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi và nhân dân. Việc xây dựng các thiết chế thể thao tại những địa bàn còn hạn chế về cơ sở vật chất thể thao tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn – Hội trong đồng hành cùng thanh niên và chăm lo an sinh xã hội cho cộng đồng.

Tại xóm Đuổm, công trình gồm khu vực dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, sân chơi dành cho thiếu nhi và khu sinh hoạt cộng đồng. Tổng diện tích gần 1.000m², đáp ứng nhu cầu rèn luyện của khoảng 200 người mỗi ngày, phục vụ hơn 15.000 cư dân trên địa bàn và 3.000 thanh niên công nhân, học sinh trong khu vực.

b405e77edf9653c80a87.jpg
Công trình gồm khu vực dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, sân chơi dành cho thiếu nhi và khu sinh hoạt cộng đồng.
tienphong-sanchoi-thainguyen1.jpg
tienphong-sanchoi-thainguyen4.jpg

Theo Ban Tổ chức, không gian thể thao thanh niên tạo ra không gian rèn luyện thể dục thể thao cho thanh niên và cộng đồng để chủ động chăm sóc, nâng cao sức khỏe thể chất, đồng thời là sân chơi giao lưu, gắn kết giữa thanh niên trên địa bàn. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội và doanh nghiệp, cùng chung mục tiêu xây dựng những không gian sinh hoạt văn minh, từ đó khơi dậy tinh thần rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất, tiếp thêm năng lượng cho thanh niên Việt Nam.

Dịp này, Câu lạc bộ Thể thao Thanh niên xã Phú Lương ra mắt với sự tham gia của đoàn viên thanh niên trong xã, tạo môi trường duy trì rèn luyện sức khoẻ và phát huy phong trào thể dục thể thao.

Dự án được triển khai trong ba năm 2024 - 2026, dự kiến hoàn tất khánh thành sân thứ 20 trong năm 2026. Đến nay, đã có 14 công trình đi vào hoạt động thu hút đông đảo thanh niên, người dân đến tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Xuân Tùng
#thể thao #Thái Nguyên #công trình #thanh niên #giao lưu #sức khỏe #cộng đồng #không gian thể thao thanh niên #Hội LHTN Việt Nam #Trung tâm tình nguyện quốc gia #TCP

