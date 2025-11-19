Vận động viên trẻ tri ân thầy cô, vững tin hướng đến SEA Games 33

TPO - Đông đảo vận động viên trẻ đang tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cùng thể hiện tình cảm tri ân tới các thầy cô nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tinh thần quyết tâm hướng tới SEA Games 33.

Tối 18/11, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập, 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và hướng tới SEA Games 33.

Các đại biểu và vận động viên tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, các vận động viên đã trao tặng những bó hoa tươi đến các huấn luyện viên dịp ngày 20/11. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; chị Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Anh Minh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia.

Ông Nguyễn Anh Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình đã ôn lại chặng đường 66 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Ông Nguyễn Anh Minh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp quốc gia cho biết, từ ngày thành lập 19/11/1959 đến nay, Trung tâm đã trở thành cái nôi của nền thể thao thành tích cao của đất nước, góp phần đào tạo những tài năng thể thao xuất sắc. 66 năm là minh chứng cho sự cống hiến bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn để giữ vững vị thế là đơn vị tiên phong trong sự nghiệp đào tạo những đỉnh cao thể thao.

Dịp này, ông Minh bày tỏ tri ân các thế hệ nhà giáo, huấn luyện viên, những người đi trước đã góp phần xây dựng nên trung tâm. Đặc biệt là các thầy cô giáo, những người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người.

Trong một thời gian ngắn nữa thôi, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Xin gửi tới các huấn luyện viên, các vận động viên lời động viên sâu sắc, lời chúc sức khỏe và chúc cả đội giữ vững kỷ luật tập luyện để giành thành tích cao nhất. Chúc đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 33", ông Nguyễn Anh Minh.

Xạ thủ Hoàng Thị Tuất phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đại diện các vận động viên, xạ thủ Hoàng Thị Tuất (môn bắn súng) đã gắn bó với trung tâm gần 30 năm qua, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các huấn luyện viên, các thầy cô.

"Tôi xin được đại diện tất cả các vận động viên gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, những người đã luôn thầm lặng đứng ở phía sau, chăm lo cho chúng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ," chị Tuất bày tỏ.

Trong chương trình, các tiết mục nghệ thuật được các nghệ sĩ trẻ Kiều Oanh, Hoàng Yến, Phương Thảo, Thanh Thảo… (Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam) tiếp lửa để các vận động viên vững tin bước vào những thử thách lớn, sẵn sàng khẳng định bản lĩnh, quyết tâm mang về những thành tích cao, làm rạng danh màu cờ sắc áo Việt Nam.