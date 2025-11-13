Trao sổ tiết kiệm cho 80 gương 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

TPO - Ban Tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 đã trao 80 sổ tiết kiệm tặng các giáo viên tiêu biểu được tuyên dương; và trao giải chương trình “Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô”. Nhóm tác giả Báo Tiền Phong với tác phẩm “Người gieo chữ bên cột mốc biên giới” đạt giải Nhì.

Tối 13/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tập đoàn Thiên Long trao sổ tiết kiệm tặng các giáo viên tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 và Trao giải chương trình “Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô”.

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025 đã nhận được 263 hồ sơ đề cử thầy cô giáo từ 22 tỉnh, thành phố và Bộ đội Biên phòng. Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 80 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Trong số 80 gương, có 36 giáo viên, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là người dân tộc thiểu số. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Trần Thị Thao (SN 1969), công tác tại Trường PTDTBT Tiểu học Dào San, xã Dào San, Tỉnh Lai Châu (thời gian công tác 23 năm). Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Vương Thị Tươi (SN 1997), công tác tại Trường PTDTBTTH Bản Díu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang (thời gian công tác 5 năm).

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Giám đốc Truyền thông đối ngoại Tập đoàn Thiên Long Trịnh Văn Hào trao sổ tiết kiệm, quà cho các giáo viên tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà và sổ tiết kiệm tặng 80 đại biểu của chương trình năm nay. Mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng.

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải cuộc thi Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025.

Giải Nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về nhóm tác giả Thanh Nga, Thanh Quỳnh, Mỹ Hà, Diệp Thanh, Công Kiên, Hồng Toại (Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An) với tác phẩm chuyên đề 3 kỳ "Hành trình gieo chữ nơi biên cương Tổ quốc".

Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Dũng, Thu Hà, Quỳnh Chi (Báo Tiền Phong) với tác phẩm “Người gieo chữ bên cột mốc biên giới”.

Giải Ba trị giá 3 triệu đồng thuộc về tác giả Lê Dung (Báo Tuổi trẻ Thủ đô) với tác phẩm “Cô giáo âm nhạc gieo mầm hạnh phúc giữa đại ngàn”.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Các tác giả đạt giải sẽ nhận được giấy chứng nhận từ Ban tổ chức.

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi "Báo chí chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”được tổ chức từ năm 2015 nhằm triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam; chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo. Sau 11 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 656 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước – những người không quản gian khó để mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.