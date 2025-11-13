95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ở Hà Nội ghi danh bảng vàng

TPO - 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các khối ngành kỹ thuật, quản lý - văn hoá - xã hội, kinh tế, sư phạm, y - dược, lực lượng vũ trang thuộc các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ghi danh vào Sổ vàng truyền thống của Thủ đô.

Chiều 13/11, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, diễn ra Lễ ghi danh Sổ vàng Thủ khoa tốt xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2025, do Hà Nội tổ chức.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình. Ảnh: TK

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, lễ ghi danh Sổ vàng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2025 trân trọng ghi lại tên tuổi của 95 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô, những hạt giống vàng đang gieo mầm cho tương lai đất nước.



Theo anh Hưng, danh hiệu Thủ khoa xuất sắc là dấu mốc đáng tự hào trong cuộc đời, đồng thời cũng là bước khởi đầu cho một hành trình mới của trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng, với Thủ đô và đất nước.

Anh Hưng mong muốn, các thủ khoa xuất sắc sẽ luôn giữ vững nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần cầu thị và khát vọng cống hiến, luôn tự tin bước tiếp bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình.

"Các bạn chính là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay - thế hệ dám ước mơ, dám hành động và sẵn sàng gánh vác trọng trách xây dựng một Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại hơn", anh Hưng bày tỏ.

Các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp thực hiện nghi thức ghi danh sổ vàng truyền thống. Ảnh: TK

Theo Ban Tổ chức, năm nay, lễ tuyên dương vinh danh 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp. Trong đó có nhiều đảng viên trẻ, “Sinh viên 5 tốt” các cấp, những tấm gương vượt khó vươn lên, sở hữu các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, cùng nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, thiết thực trong học tập và đời sống.

Nổi bật, có bạn Trần Thành Nam (ĐH Bách khoa Hà Nội) đạt điểm học tập tuyệt đối 4.0/4.0 và suất học bổng bậc thạc sĩ chương trình PhD Track tại Viện Polytechnique de Paris (Pháp).

Bạn Tạ Quang Công (Học viện An ninh nhân dân), gương mặt tiêu biểu trong khối lực lượng vũ trang, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương cùng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Bạn Thiều Ngọc Mai (ĐH Kinh tế quốc dân) có điểm học tập đạt 4.0/4.0, giành quán quân học bổng thạc sĩ tại Đại học Warwick (xếp thứ 72 thế giới); là kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer) tại Viettel AI ngay từ năm thứ 4 đại học.

Năm 2025 là năm thứ 23, Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn. Đến nay, chương trình đã tuyên dương 2.351 thủ khoa xuất sắc, trao Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội.