Lý do chàng thủ khoa Học viện Ngoại giao viết đơn xin nhập ngũ công an

TPO - Lê Văn Nam, chàng trai 23 tuổi đến từ Hà Nội, vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, đã quyết định từ bỏ nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở để viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào ngành Công an nhân dân.

Với tấm bằng thủ khoa, khả năng tiếng Anh xuất sắc cùng IELTS 7.5, Nam có thể lựa chọn công việc ổn định và nhiều triển vọng. Tuy nhiên, khát khao được cống hiến, bảo vệ đất nước trong màu áo công an đã thôi thúc anh thực hiện quyết định táo bạo này.

Trong căn hộ nhỏ trên phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội), vợ chồng ông Lê Văn Lâm và bà Hoàng Thu Hòa tỉ mỉ sắp xếp từng bộ trang phục vào ba lô, chuẩn bị cho con trai Lê Văn Nam lên đường thực hiện nghĩa vụ vào ngày 13/2.

Trước khi con trai rời nhà, ông Lâm ân cần dặn dò: "Tuổi trẻ của con sẽ trở nên thật đẹp và đáng nhớ khi được sống và rèn luyện trong môi trường công an. Con hãy giữ gìn sức khỏe, tu dưỡng đạo đức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với Tổ quốc. Cha hy vọng con sẽ thực hiện được ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân chuyên nghiệp".

Lê Văn Nam, sinh ra trong gia đình có hai anh em trai và bố mẹ làm nghề tự do. Từ nhỏ, Nam đã khao khát được khoác lên mình bộ cảnh phục xanh của lực lượng công an. Dù trong gia đình không ai theo ngành công an, nhưng Nam vẫn đam mê và ngưỡng mộ những chiến sĩ công an ngày đêm truy bắt tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho đất nước.

Tuy nhiên khi thi đại học, Nam đã có những lo lắng và rụt rè nên anh đã quyết định theo học tại Học viện Ngoại giao với chuyên ngành Luật quốc tế, với điểm số 26,25 từ ba môn Toán, Lý, Anh.

Trong suốt 4 năm học tại Học viện Ngoại giao, Nam luôn là sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa. Mặc dù có nhiều cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là với khả năng tiếng Anh vượt trội, song khi biết Bộ Công an tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân vào cuối năm 2024, Nam nhận thấy đây chính là cơ hội để theo đuổi ước mơ từ được nuôi dưỡng đã lâu.

Quyết định này của Nam phải đối mặt với sự lo lắng của gia đình. Dù vậy, khi anh chia sẻ nguyện vọng, cha mẹ anh đã ủng hộ và tự hào với quyết định của con trai, bởi họ hiểu được tình yêu nước và khát khao cống hiến của Nam. Họ biết rằng ngành công an sẽ là môi trường tốt để Nam rèn luyện bản thân và phát triển sự nghiệp.

Ngày Nam nhận được quyết định nhập ngũ, anh không thể kìm nén được cảm xúc, nước mắt hạnh phúc đã rơi. Dù biết rằng môi trường công an sẽ có nhiều thử thách, nhưng Nam tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua. Nam tin rằng, trong môi trường nghiêm khắc và kỷ luật của ngành công an, mình sẽ được rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nam chia sẻ: "Tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào. Đây là cơ hội để tôi trưởng thành, trau dồi kiến thức và kỹ năng, cũng như thể chất để có thể phục vụ Tổ quốc tốt hơn.

Với quyết tâm cao và tình yêu nghề mạnh mẽ, Lê Văn Nam không chỉ là một trong những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước mà còn là minh chứng cho sự dũng cảm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Chắc chắn, con đường phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng Nam sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành cán bộ an ninh đối ngoại đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh của đất nước.