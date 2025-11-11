Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài Chính khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 22 anh, chị. Anh Lê Đôn được tín nhiệm làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với sự tham dự 200 đại biểu chính thức.

Dự phiên trọng thể có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Hoàng Tùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Về phía Bộ Tài chính có, ông Trần Quốc Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Đỗ Văn Trường – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Trong giai đoạn vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tài chính đã đạt được kết quả trên các lĩnh vực công tác; 9/9 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Hoạt động mang tính chiều sâu, nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh các cấp bộ đoàn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng; các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện đồng bộ, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ông Trần Quốc Phương trao lẵng hoa Đảng ủy Bộ Tài chính chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy trao lẵng hoa Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Hoàng Tùng tặng lẵng hoa Đoàn Thanh niên Chính phủ chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 22 anh, chị. Anh Lê Đôn được tín nhiệm làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; hai Phó Bí thư là chị Nguyễn Thị Mai và anh Nguyễn Anh Tú.

Anh Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Ba nhiệm vụ đột phá, bốn nhóm chỉ tiêu trọng tâm

Với tinh thần hành động “Tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, đột phá, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội xác định 3 nhiệm vụ đột phá.

Cụ thể, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong trong mọi lĩnh vực. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bộ Tài chính trong công tác tham gia xây dựng Đảng; trong tham mưu, triển khai các chủ trương lớn, đột phá chiến lược của đất nước, trọng tâm là chuyển đổi số, làm chủ khoa học và công nghệ và phát triển bền vững.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, thực sự là môi trường hấp dẫn để đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của thanh niên.

Trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 nhóm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy thanh niên; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Trong đó, có ít nhất 50 công trình, phần việc của thanh niên các cấp trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị; ít nhất 50 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động...

Xung kích, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Tài chính biểu dương những kết quả ấn tượng của tuổi trẻ ngành nhiệm kỳ qua, đồng thời giao những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược, đòi hỏi tinh thần dấn thân và sáng tạo mạnh mẽ.

Khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên trước những yêu cầu của ngành trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ông Phương đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên "vừa hồng, vừa chuyên", có bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng cống hiến, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng đảm nhận việc khó, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số là một trong ba đột phá chiến lược của quốc gia, tuổi trẻ Bộ Tài chính phải khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo trong từng lĩnh vực công tác góp phần hiện thực hoá mục tiêu xây dựng nền tài chính số hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

"Đây không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn là môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, phát huy trí tuệ và khẳng định giá trị cống hiến của mình", ông Phương nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng lớp đoàn viên bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ và đậm đà bản sắc văn hóa.

Triển khai thực chất, bài bản phong trào "Tuổi trẻ ngành tài chính tiên phong thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn", xung kích trong việc cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin và giữ vững an ninh tài chính quốc gia. Đồng thời, hưởng ứng chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam" với phương châm học tập suốt đời, không ngừng đổi mới sáng tạo, tạo môi trường và sân chơi hấp dẫn để thanh niên rèn luyện.