Sôi nổi hội thi Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông năm 2025

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức, tối 10/11, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, diễn ra Hội thi “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” năm 2025.

Hội thi “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” năm 2025 có sự tham gia của 5 đội thi thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Tới dự hội thi có lãnh đạo, đại biểu và đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Với 4 phần thi tự giới thiệu, thi kiến thức, thi tiểu phẩm và thi hùng biện về văn hóa giao thông, các đội thi đã sôi nổi tranh tài nhằm thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ các lực lượng cùng sự sáng tạo trong việc nỗ lực xây dựng nét đẹp văn hóa trong tham gia giao thông.

Theo Ban tổ chức, kết quả hội thi sẽ được công bố và trao thưởng tại chương trình Ngày hội Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông năm 2025, diễn ra sáng 11/11, tại tỉnh Bắc Ninh.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Phần thi tự giới thiệu của đội thi đến từ Quân khu 1.

Phần thi tự giới thiệu của đội thi đến từ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

﻿ Phần thi tự giới thiệu của đội thi đến từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

﻿ ﻿ Phần thi tự giới thiệu của đội thi đến từ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

﻿ ﻿ Phần thi tự giới thiệu của đội thi đến từ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Các đội thi sôi nổi tranh tài, thể hiện những hiểu biết về Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, trong phần thi kiến thức.