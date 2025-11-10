Sôi nổi hội thi Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông năm 2025

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức, tối 10/11, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, diễn ra Hội thi “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” năm 2025.
Với 4 phần thi tự giới thiệu, thi kiến thức, thi tiểu phẩm và thi hùng biện về văn hóa giao thông, các đội thi đã sôi nổi tranh tài nhằm thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ các lực lượng cùng sự sáng tạo trong việc nỗ lực xây dựng nét đẹp văn hóa trong tham gia giao thông.