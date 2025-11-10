Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

4 tình huống thực tế kiểm tra kiến thức an toàn giao thông của mọi người dân

Anh Nhàn

Bốn cuộc thi trực tuyến về luật giao thông vừa được phát động, sử dụng công nghệ AI để chấm điểm và tập trung vào các tình huống "thực chiến" như xử lý nồng độ cồn, lái xe trên cao tốc nhằm nâng cao văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.

Sáng 10/11, tại TPHCM, Báo Công lý phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Học viện Cảnh sát nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông” năm 2025.

Theo ban tổ chức, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây hậu quả đau lòng và gánh nặng cho xã hội. Một trong những nguyên nhân quan trọng là ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên và thanh niên.

mg-4071-1109.jpg
Lễ phát động các cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông". Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (Bộ GD&ĐT), nhấn mạnh: An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm mà còn là nét văn hóa ứng xử trong xã hội hiện đại, vì vậy việc giáo dục ý thức và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ cần được thực hiện thường xuyên, gắn với bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Hình thức thi trực tuyến là cách làm sinh động, sáng tạo, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật một cách hấp dẫn, chủ động.

Đại diện Ban Tổ chức, bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, cho biết năm 2025 sẽ có 4 cuộc thi trực tuyến được tổ chức với hệ thống thi thông minh, thân thiện, minh bạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chấm điểm và thống kê kết quả. Nền tảng thi còn cho phép người tham gia học, ôn luyện và tự đánh giá mức độ hiểu biết pháp luật của mình, hướng đến thay đổi hành vi, hình thành thói quen tuân thủ pháp luật và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Bốn cuộc thi trực tuyến năm nay gồm: Tìm hiểu pháp luật về việc tham gia giao thông trên đường cao tốc; Tìm hiểu Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024 và kỹ năng lái xe an toàn; Tìm hiểu pháp luật về hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; Tìm hiểu pháp luật về trách nhiệm của người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Nội dung thi được xây dựng công phu, gắn với thực tiễn đời sống, tập trung vào những hành vi vi phạm phổ biến, có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông. Mỗi cuộc thi xây dựng các tình huống thực tế, giúp người dự thi vừa học, vừa rèn luyện tư duy pháp lý, vừa tự đánh giá khả năng hiểu biết và vận dụng luật trong đời sống hằng ngày.

Bà Tô Thị Lan Phương bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực từ học sinh, sinh viên, người dân, các cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông" thực sự trở thành sân chơi ý nghĩa, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, hình thành văn hóa giao thông an toàn - văn minh - nhân ái trong xã hội hiện đại.

Theo kế hoạch, các cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23/11/2025, hoàn toàn trên nền tảng số tại địa chỉ https://cuocthi.congly.vn, cho phép người dân trên mọi miền đất nước tham gia thuận tiện, an toàn.

Dự kiến, vào cuối tháng 11, Báo Công lý phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hai sự kiện truyền thông từ Bộ tài liệu “Phiên tòa giả định” và hai hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về an toàn giao thông, đồng thời tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Anh Nhàn
