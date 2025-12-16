Tuổi trẻ TKV hoàn thành 1.800 công trình thanh niên trong năm 2025

TPO - Năm 2025, tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành 1.800 công trình, phần việc thanh niên; thực hiện nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến mang lại giá trị làm lợi trên 87 tỷ đồng. Tuổi trẻ TKV đã được Đoàn Thanh niên Chính phủ trao tặng cờ xuất sắc ghi nhận những đóng góp tích cực của tuổi trẻ TKV trong lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Ngày 16/12, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Anh Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên TKV - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Đức

Anh Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên TKV - cho biết, ngay từ đầu năm, toàn Đoàn đã phát động phong trào thi đua “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi năm 2025” với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể, triển khai ký cam kết thi đua tới 100% cơ sở Đoàn trực thuộc.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ TKV đã đảm nhận và hoàn thành 1.800 công trình, phần việc thanh niên, đồng thời duy trì hiệu quả 695 mô hình thanh niên quản lý. Nhiều công trình tiêu biểu được tổ chức gắn biển, trong đó có 3 công trình thanh niên cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

“Những đường lò, tuyến băng tải, đầu máy sản xuất mang tên Thanh niên không chỉ mang lại giá trị kinh tế thiết thực mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, chủ động, tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong việc đảm nhận những khâu việc khó, việc mới, góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị”, anh Thuấn nói.

Đoàn Thanh niên Chính phủ trao tặng cờ thi đua xuất sắc 2025 cho Đoàn Thanh niên TKV. Ảnh: Minh Đức

Năm 2025, tuổi trẻ TKV ghi dấu ấn với việc có 3 đồng chí được Trung ương Đoàn trao danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”; 3 đồng chí nhận danh hiệu “Đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác” của Đoàn Thanh niên Chính phủ; 2 đồng chí được tuyên dương gương điển hình trong phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”.

Ngoài ra, 3 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2023-2025 cấp Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

Trao tặng Bằng khen cho đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn, phong trào thanh niên 2025. Ảnh: Minh Đức

Các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức tuyên dương 40 tập thể, 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi năm 2025”, 39 thợ trẻ giỏi thu nhập cao và 55 mô hình thanh niên đạt năng suất, hiệu quả nổi bật.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đoàn viên, thanh niên TKV đã tham gia thực hiện 88 đề tài nghiên cứu khoa học, đề xuất 2.657 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi trên 87 tỷ đồng. Các sáng kiến góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong sản xuất.

Trao Bằng khen đơn vị xuất sắc dẫn đầu cho Đoàn Thanh niên Công ty Than Khe Chàm. Ảnh: Minh Đức

Đáng chú ý, trong năm 2025, tuổi trẻ TKV đã trồng mới hơn 178.000 cây xanh, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược của Tập đoàn về “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ - đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”, đồng thời triển khai các hoạt động gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, nâng cao chuỗi giá trị khai thác khoáng sản.

Trước yêu cầu của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Đoàn Thanh niên TKV cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận và bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc và đời sống. 100% cán bộ Đoàn các đơn vị đã hoàn thành chương trình Phổ cập AI và được cấp chứng nhận trên nền tảng phocap.ai do Trung ương Đoàn quản lý.

Với những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Đoàn Thanh niên TKV, ghi nhận những đóng góp tích cực của tuổi trẻ TKV trong lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.