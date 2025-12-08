Hòa Minzy và người lái ca nô vào tâm lũ hỗ trợ đồng bào nhận giải ‘Tình nguyện quốc gia’ 2025

TPO - Lễ trao giải được tổ chức tối 7/12 tại Quảng trường Dĩ An, TPHCM nhằm vinh danh những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của các tổ chức và cá nhân trong phong trào tình nguyện, sáng tạo.

Tối 7/12 tại Quảng trường Dĩ An (TPHCM), Trung ương Đoàn tổ chức trao giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” và “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2025, tôn vinh 63 cá nhân, tập thể cống hiến vì cộng đồng, trong đó có ca sĩ Hòa Minzy và anh Hoàng Minh Thành - người lái ca nô vào tâm lũ hỗ trợ đồng bào.

Đến dự lễ có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Năm 2025, Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” đã tiếp nhận 233 hồ sơ được xét chọn, đề cử từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên khắp cả nước và được tiến hành bình chọn, chia sẻ lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình chọn của cộng đồng.

Hội đồng bình chọn toàn quốc Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia đã bỏ phiếu, bình chọn ra các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng trong năm 2025. Có 20 cá nhân, tập thể tiêu biểu được trao giải năm 2025.

Anh Hoàng Minh Thành - người lái ca nô vào tâm lũ hỗ trợ đồng bào là một trong những gương thanh niên được tuyên dương Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2025.

Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tuyên dương, khen thưởng gương Tình nguyện Quốc gia Hoàng Minh Thành, người lái ca nô vào tâm lũ hỗ trợ đồng bào

Khi được hỏi, điều gì khiến anh tiếp tục lái ca nô vào tâm lũ suốt 12 năm?, anh Thành nói rằng, do ám ảnh tiếng kêu cứu và niềm vui, hạnh phúc khi cứu được người. Một điều khiến anh Thành trăn trở và hành động, đó là “nếu mình không làm thì ai?”. “Khi bạn cứu được một người, bạn sẽ thấy trái tim mình lớn hơn nỗi sợ”- anh Thành nói.

Năm 2025, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” nhận được 204 hồ sơ đề cử từ 31 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Trên cơ sở thẩm định của Hội đồng xét chọn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn 43 công trình, giải pháp và sản phẩm sáng tạo tiêu biểu để vinh danh và khen thưởng.

Trong số các hồ sơ gửi về, nhiều công trình nổi bật thuộc các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, cùng các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất – kinh doanh. Không ít sản phẩm có tính ứng dụng cao, được triển khai thực tế hoặc thương mại hóa tại doanh nghiệp và cơ sở.

Nhóm tác giả của công trình hệ thống AI Sentinel là một trong số các cá nhân, tập thể được tuyên dương “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2025.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (bìa phải) và anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM tuyên dương, khen thưởng gương Tuổi trẻ sáng tạo.

Tại chương trình trao giải, anh Hoàng Bảo Long - đại diện nhóm công trình hệ thống AI Sentinel chia khoảnh khắc khiến nhóm muốn đưa công nghệ AI để bảo vệ con người.

Theo anh Long, nhóm lấy cảm hứng thực hiện công trình từ nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng chung ý chí, trong đó có trải nghiệm thiên tai, khâm phục bộ đội biên phòng, mong muốn công nghệ phục vụ cuộc sống và hạnh phúc khi Sentinel được ứng dụng.

“Nếu một ý tưởng có thể cứu một người - hãy bắt đầu ngay hôm nay”- anh Bảo Long lan tỏa thông điệp.

Thanh niên không chỉ dám nghĩ, dám làm, mà còn dám dấn thân

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong nhiều năm qua, phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã trở thành một dấu ấn đẹp và bền vững trong đời sống xã hội, gắn liền với hình ảnh tốt đẹp của lớp lớp thanh niên Việt Nam. Mỗi chiến dịch, mỗi đội hình tình nguyện không chỉ mang theo nhiệt huyết của người trẻ, mà còn lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong xã hội. Năm 2025, hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia hoạt động tình nguyện tại khắp mọi miền đất nước: từ chăm lo cho người yếu thế, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, làm đường nông thôn, sửa trường lớp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đến bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh…

Theo anh Lâm, tình nguyện của thanh niên hôm nay không chỉ dừng lại ở sự “hỗ trợ” hay “cho đi” vật chất, đã phát triển lên một tầm cao mới. Đó là tinh thần trách nhiệm công dân, là ý thức đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Các bạn không chỉ làm đường nông thôn, bảo vệ môi trường, mà đang gieo mầm nhân ái. Mỗi chiến dịch, mỗi đội hình tình nguyện của các bạn không chỉ mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, còn lan tỏa niềm tin vào những điều tử tế, tốt đẹp còn mãi trong xã hội chúng ta. Giải thưởng hôm nay là lời tri ân sâu sắc nhất của tổ chức Đoàn, của cộng đồng xã hội dành cho những trái tim biết sống vì mọi người. Các bạn đã chứng minh rằng: “Hạnh phúc không phải là nhận về, mà là sự sẻ chia và cống hiến”.

Ca sĩ Hòa Minzy được tuyên dương, khen thưởng gương Tình nguyện Quốc gia.

“Nếu tình nguyện là nhịp đập của trái tim nhân ái, thì sáng tạo chính là hơi thở của trí tuệ, là sức bật của tuổi trẻ trong thời đại số. Chúng ta đang sống trong thời đại mà “đổi mới sáng tạo” là chìa khóa của sự tồn tại và phát triển. Đặc biệt, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia đã mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ để thanh niên phát huy trí tuệ, khát vọng, tinh thần tiên phong trong khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế số”- anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Anh Lâm cho biết, Trung ương Đoàn xác định đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Và tuổi trẻ, không ai khác, chính là lực lượng quyết định để biến đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng mới của đất nước. Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải hôm nay, chính là những người hiện thực hóa chủ trương đó Đảng.

“Chúng ta có thể đi sau, nhưng chúng ta có thể “về trước” nhờ sự sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt. Những sản phẩm của các bạn không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, mà là tài sản quý giá của Quốc gia. Các công trình, giải pháp, sản phẩm đạt giải năm nay đã thể hiện tinh thần rằng, các bạn không chỉ dám nghĩ, dám làm, mà còn dám dấn thân vào những lĩnh vực mới, khó và đầy thách thức. Đó là những giải pháp chuyển đổi số thông minh, giúp giải quyết các thủ tục hành chính, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn; đó là những sáng kiến trong nông nghiệp công nghệ cao, giúp bà con nông dân tăng năng suất, thoát nghèo bền vững trên chính mảnh đất quê hương; đó là những mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, những giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mang tầm chiến lược…”- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nói.

Các đại biểu và cá nhân, tập thể nhận giải thưởng “Tình nguyện quốc gia”, “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2025 chụp ảnh lưu niệm