Giới trẻ

Google News

Đại học Tôn Đức Thắng đăng quang cuộc thi sáng tạo thiết bị bay không người lái

Lâm Thuỳ Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 khép lại với chiến thắng thuyết phục của đội SKYVISION (Đại học Tôn Đức Thắng), đánh dấu mùa giải bùng nổ sáng tạo và tinh thần làm chủ công nghệ của sinh viên cả nước.

Ngày 7-12, sân vận động C500 (Học viện An ninh, Hà Nội) trở thành “đấu trường” công nghệ khi những trận đấu cuối cùng của Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 – Cup PV GAS diễn ra trong không khí sôi động. Với chủ đề Vùng trời quê hương, cuộc thi lan tỏa tinh thần sáng tạo, khát vọng chinh phục công nghệ bay của hàng trăm sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên cả nước.

z7302009276881-c4d0d47bb7b9433398f8242e8ea2b30c.jpg
z7302009133968-97fbb1a033223770ba88a1d9d9f41691.jpg
Các đội kiểm tra kỹ thiết bị trước khi bước vào phần thi

Tại lễ bế mạc, khán giả được chứng kiến hai trận đấu hấp dẫn nhất mùa giải: trận tranh hạng ba giữa đội VANLANGUAV (Đại học Văn Lang) và đội LH–TDH (Đại học Lạc Hồng); trận chung kết gay cấn giữa BK–IAV (Đại học Bách khoa Hà Nội) và SKYVISION (Đại học Tôn Đức Thắng). Những màn điều khiển UAV chính xác, tốc độ và đòi hỏi tư duy chiến thuật đã tạo nên bầu không khí căng thẳng nhưng đầy phấn khích.

z7302009087620-4f0e393da8536a10f3462c978a296f8d.jpg
z7302008900038-cff1f1e55d180f59b57bae99671c01b1.jpg

Kết quả chung cuộc, SKYVISION xuất sắc vượt qua đối thủ để giành ngôi vô địch UAV Cup PV GAS 2025. Đội BK – IAV giành vị trí á quân sau hành trình thể hiện rõ sự đồng đều và phối hợp hiệu quả giữa các thành viên. Hạng ba thuộc về đội LH – TDH, ghi dấu nỗ lực và bản lĩnh xuyên suốt mùa giải.

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS Đinh Tấn Hưng – Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách khoa Hà Nội), đại diện Ban Tổ chức – gửi lời chúc mừng tới các đội thi và nhấn mạnh tầm quan trọng của UAV trong thực tiễn đời sống, đặc biệt trong lĩnh vực cứu hộ – cứu nạn. Ông khẳng định cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho sinh viên, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực tiếp cận và làm chủ công nghệ UAV – lĩnh vực được kỳ vọng sẽ đóng góp mạnh mẽ cho “kinh tế tầm thấp” trong tương lai.

z7302008854124-640599cd5e1fc3ede0877270579a09ee.jpg
z7302009040423-bc00da5e32badffb396ae66f8368b7c2.jpg

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 9-9 và thu hút hơn 100 đội đăng ký tham dự. Sau vòng sơ loại và vòng bảng, 28 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết kéo dài từ ngày 3 đến 12-12-2025. Tám đội đến từ bảy trường đại học tiếp tục tranh tài ở tứ kết, bán kết và chung kết theo hình thức đối kháng trực tiếp. Gần ba tháng sáng tạo, luyện tập và thi đấu là quãng thời gian giúp các đội tích lũy kinh nghiệm thực chiến, hình thành tư duy nghiên cứu bền bỉ và hướng đến sản phẩm UAV có khả năng ứng dụng thật.

z7302009087691-f98d5021db6b6de38866e24cd01ae4dc.jpg
z7302008807152-904c279ff159c416b023f02964e5d892.jpg

TS Đinh Tấn Hưng cũng tiết lộ, năm 2026 dự kiến sẽ có hai sân chơi mới: Cuộc thi Sáng tạo UAV 2026 và Cuộc thi Sáng tạo UUV 2026 (thiết bị lặn thông minh) với nhiều thử thách hấp dẫn hơn, tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo cho sinh viên yêu công nghệ.

z7302009228312-c65845b795f6df3636e517a57adb4cf2.jpg

UAV Cup PV GAS 2025 được đánh giá là diễn đàn quan trọng kết nối đào tạo – doanh nghiệp – nghiên cứu, góp phần định hướng nghề nghiệp và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo khoa học trong thế hệ trẻ. Chủ đề Vùng trời quê hương không chỉ truyền cảm hứng mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng làm chủ những công nghệ mũi nhọn trong tương lai.

Lâm Thuỳ Dương
#UAV #Tôn Đức Thắng #PV Gas #Cuộc thi sáng tạo #sinh viên #công nghệ

