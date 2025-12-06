Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Thanh niên lái ca nô cứu 500 người khỏi lũ dữ: 'Lúc đó chỉ nghĩ tới cứu người'

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghe người dân vùng lũ kêu cứu, anh Nguyễn Văn Minh lập tức lấy ca nô của gia đình đi cứu người. Anh chia sẻ "lúc đó chỉ nghĩ tới cứu người".

Ngày 5/12, anh Lương Minh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã thăm, động viên và trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh (SN 1997).

Anh Minh là đoàn viên Chi đoàn khu phố Phú Ân (phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk). Đợt mưa lũ vừa qua, anh Minh đã có hành động dũng cảm cứu hàng trăm người bị ngập sâu trong nước lũ.

img-20251205-200505.jpg
Anh Lương Minh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk (bìa phải) thăm, biểu dương tinh thần xả thân cứu người của anh Minh.

Anh Minh chia sẻ, thời điểm đấy nước lên rất nhanh, nhiều hộ dân bị nước bao vây, buộc phải leo lên mái nhà kêu cứu. Không kịp nghĩ đến tài sản của gia đình, anh Minh dùng ca nô vượt dòng nước chảy xiết, len lỏi đến các hộ dân, lần lượt đưa hơn 500 người dân (từ trẻ nhỏ, phụ nữ, người già) ở khu phố Phú Ân và các xã lân cận đến nơi cao ráo.

Được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen, anh Minh xúc động chia sẻ: “Lúc đó nước lên quá nhanh, người dân mắc kẹt trong lũ nhiều quá, cộng thêm tiếng cầu cứu trên mạng xã hội, tôi không nghĩ gì, cố gắng đưa càng nhiều người đến nơi an toàn càng tốt. Ba ngày liên tiếp dầm mình trong mưa lũ, tôi cũng bị cảm lạnh nhưng vì nhiều người mắc kẹt trong lũ nên tôi tiếp tục dùng chiếc ca nô của mình để cứu người và vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân ở các vùng lân cận, trong đó có xã Hòa Thịnh. Với tôi, lúc đó chỉ biết cứu người”.

img-20251205-200521.jpg
Anh Nguyễn Văn Minh được tặng Bằng khen.

Anh Lương Minh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương tinh thần xả thân cứu người của anh Nguyễn Văn Minh.

Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh, hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn mà còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thanh niên #tuyên dương #cứu người #dũng cảm #cứu hàng trăm người bị ngập sâu trong nước lũ #Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk #xã Hòa Thịnh

