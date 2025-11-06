Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Khoảnh khắc 'người hùng áo đen' đu dây xuống dòng lũ dữ, cứu người bị cuốn trôi

Phát hiện một người đàn ông bị nước lũ cuốn mắc kẹt dưới chân cầu, nam thanh niên ở Đà Nẵng không ngần ngại leo qua lan can, đu dây xuống giữa dòng nước chảy xiết để cứu nạn nhân.

Nguồn Clip: Hà Trương

Ngày 6/11, Bí thư Đoàn phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) - anh Võ Như Minh, đã trao giấy khen cho anh Trần Hàn (27 tuổi, trú tổ 9, khối phố Thanh Chiêm 2) vì hành động dũng cảm cứu người trong lũ vào chiều 5/11.

Theo lời kể của anh Hàn, khoảng 13h30 ngày 5/11, khi đang ở nhà, anh nghe tiếng hô hoán trên cầu Câu Lâu.

Chạy ra xem, anh thấy nhiều người đứng tập trung nhìn xuống dòng sông Thu Bồn đang dâng cao và chảy xiết. Dưới chân cầu, một người đàn ông đang bị kẹt giữa trụ cầu, nguy cơ bị cuốn đi bất cứ lúc nào.

“Lúc đó tôi chỉ kịp nghĩ phải làm sao cứu cho nhanh”, anh Hàn kể. Anh lập tức gọi mọi người mang dây thừng, áo phao, đồng thời cùng anh Phạm Cường – thành viên đội SOS Quảng Nam, triển khai cứu hộ.

cuu-nguoi.jpg
Anh Hàn đu dây nhảy xuống cầu cứu người đàn ông. Ảnh: Cắt từ clip
Anh Hàn đu dây nhảy xuống cầu cứu người đàn ông. Ảnh: Cắt từ clip

Không chút do dự, anh Hàn trèo qua lan can cầu, nhảy xuống mố cầu, sau đó bám vào dây thừng do người dân thả xuống, đu người tiếp cận nạn nhân. Vị trí người đàn ông bị kẹt cách mặt cầu gần 5m, nước lũ dâng tới ngực, cuộn xoáy mạnh.

“Dòng nước mạnh đến mức tôi phải bám chắc từng đoạn dây. Nhận được áo phao từ trên cầu ném xuống, tôi nhanh chóng mặc cho người bị nạn, buộc dây quanh người anh ấy để cố định”, anh kể lại.

Nạn nhân gần như kiệt sức, run rẩy giữa dòng nước lạnh. Anh Hàn giữ chặt người này, chờ ghe của người dân tiếp cận hỗ trợ. Sau khoảng 7 phút, cả hai được đưa vào bờ an toàn. Toàn bộ quá trình giải cứu kéo dài chừng 14 phút.

cuu-nguoi1.jpg
Anh Cường (áo đỏ) hỗ trợ anh Hàn cứu nạn nhân.

Anh Phạm Cường cho biết, nạn nhân là người ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng). Sau khi được cứu, người này được dân hỗ trợ thay quần áo, ăn uống và đưa đến nơi an toàn.

“Nếu không có phản ứng nhanh của anh Hàn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, anh Cường nói.

Sau khi cứu người, anh Hàn lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Đến tối, đoạn clip ghi lại cảnh anh lao xuống dòng lũ xiết mà không có bất kỳ đồ bảo hộ nào được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi.

Cư dân mạng gọi anh bằng cái tên trìu mến “người hùng áo đen”, bởi trong clip anh mặc chiếc áo thun đen đơn giản.

cuu-nguoi-4693.jpg
Đoàn phường Điện Bàn trao giấy khen cho anh Hàn.

“Tôi sinh ra bên sông Thu Bồn, bơi lội từ nhỏ nên cũng quen với nước. Khi thấy người gặp nạn, tôi chỉ muốn cứu cho nhanh, chứ không nghĩ gì khác. Sau khi xem lại video mới thấy mình hơi liều, nhưng nếu gặp lại tình huống đó, tôi vẫn sẽ làm như vậy”, anh Hàn nói.

Bí thư Đoàn phường Điện Bàn - anh Võ Như Minh chia sẻ, hành động của anh Trần Hàn là biểu tượng đẹp về tinh thần xung kích, trách nhiệm và lòng nhân ái của tuổi trẻ, xứng đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/khoanh-khac-nguoi-hung-ao-den-du-day-xuong-dong-lu-du-cuu-nguoi-bi-cuon-troi-2460016.html

VietNamNet
#cứu người #người tốt việc tốt #Bí thư Đoàn phường Điện Bàn #lòng nhân ái #dũng cảm cứu người trong lũ #cầu Câu Lâu #sông Thu Bồn

Xem thêm

Cùng chuyên mục