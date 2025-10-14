Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam thanh niên lao xuống dòng nước xiết cứu em nhỏ

TPO - Trước hành động đẹp liều mình cứu em nhỏ bị dòng nước lũ cuốn trôi, nam thanh niên ở Hà Tĩnh được trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Chiều ngày 13/10, thừa ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hồ Quốc Hiệu (SN 2000, đoàn viên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, vào chiều 30/9, khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Hương Sơn), anh Hiệu phát hiện cháu Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi) đang bị dòng nước lũ tại sông Ngàn Phố cuốn trôi. Trong tình huống khẩn anh Hiệu đã lao mình xuống dòng nước xiết, kịp thời đưa cháu Khang vào bờ an toàn.

“Khi thấy cháu bé bị nước cuốn trôi, lúc đó tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết nếu sợ thì ai sẽ cứu người đây. Bởi chỉ cần chậm một giây thôi, có thể cháu bé đã bị cuốn đi mất. Vì thế tôi không kịp suy tính gì, chỉ biết phải cứu cháu bé bằng mọi giá”, anh Hiệu chia sẻ.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hồ Quốc Hiệu.

Được biết, Hiệu sinh ra trong gia đình có hai anh em. Anh hiện là đoàn viên tích cực của thôn Vọng Sơn, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Nam thanh niên cũng tiết lộ, bản thân sinh ra ở gần khu vực sông nước nên từ nhỏ anh đã thành thạo kỹ năng bơi lội. Điều đặc biệt, đây là lần thứ 2 anh cứu người đuối nước.

Anh Đinh Tuấn Dũng - Bí thư Đoàn xã Hương Sơn chia sẻ: “Hồ Quốc Hiệu là một đoàn viên nhiệt huyết, trách nhiệm trong các hoạt động đoàn tại địa phương. Hành động cứu người lần này không chỉ dũng cảm mà còn thể hiện tinh thần sống đẹp vì cộng đồng. Đây cũng là tấm gương đẹp của đoàn viên cần được lan tỏa nhằm khích lệ, cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện của người trẻ".

Chân dung anh Hồ Quốc Hiệu.

Trước đó, vào ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lễ tuyên dương và trao Bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu vì hành động dũng cảm cứu người trong dòng lũ xiết.

Hành động dũng cảm của anh Hồ Quốc Hiệu không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong đoàn viên, thanh niên mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, lòng nhân ái, thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng hành động vì cộng đồng của tuổi trẻ Hà Tĩnh.