Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam thanh niên lao xuống dòng nước xiết cứu em nhỏ

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước hành động đẹp liều mình cứu em nhỏ bị dòng nước lũ cuốn trôi, nam thanh niên ở Hà Tĩnh được trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Chiều ngày 13/10, thừa ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hồ Quốc Hiệu (SN 2000, đoàn viên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, vào chiều 30/9, khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Hương Sơn), anh Hiệu phát hiện cháu Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi) đang bị dòng nước lũ tại sông Ngàn Phố cuốn trôi. Trong tình huống khẩn anh Hiệu đã lao mình xuống dòng nước xiết, kịp thời đưa cháu Khang vào bờ an toàn.

“Khi thấy cháu bé bị nước cuốn trôi, lúc đó tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết nếu sợ thì ai sẽ cứu người đây. Bởi chỉ cần chậm một giây thôi, có thể cháu bé đã bị cuốn đi mất. Vì thế tôi không kịp suy tính gì, chỉ biết phải cứu cháu bé bằng mọi giá”, anh Hiệu chia sẻ.

769bf61aba1b37456e0a.jpg
Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hồ Quốc Hiệu.

Được biết, Hiệu sinh ra trong gia đình có hai anh em. Anh hiện là đoàn viên tích cực của thôn Vọng Sơn, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Nam thanh niên cũng tiết lộ, bản thân sinh ra ở gần khu vực sông nước nên từ nhỏ anh đã thành thạo kỹ năng bơi lội. Điều đặc biệt, đây là lần thứ 2 anh cứu người đuối nước.

Anh Đinh Tuấn Dũng - Bí thư Đoàn xã Hương Sơn chia sẻ: “Hồ Quốc Hiệu là một đoàn viên nhiệt huyết, trách nhiệm trong các hoạt động đoàn tại địa phương. Hành động cứu người lần này không chỉ dũng cảm mà còn thể hiện tinh thần sống đẹp vì cộng đồng. Đây cũng là tấm gương đẹp của đoàn viên cần được lan tỏa nhằm khích lệ, cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện của người trẻ".

tp-em-3.jpg
Chân dung anh Hồ Quốc Hiệu.

Trước đó, vào ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lễ tuyên dương và trao Bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu vì hành động dũng cảm cứu người trong dòng lũ xiết.

Hành động dũng cảm của anh Hồ Quốc Hiệu không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong đoàn viên, thanh niên mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, lòng nhân ái, thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng hành động vì cộng đồng của tuổi trẻ Hà Tĩnh.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” #nam thanh niên cứu người #liều mình cứu người #Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh #hành động dũng cảm cứu người #Hồ Quốc Hiệu #đoàn viên #thanh niên #sống đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục