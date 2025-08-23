Khen thưởng 2 thanh niên dũng cảm cứu mẹ con mắc kẹt trong nước lũ ở Bắc Ninh

TPO - Anh Nguyễn Văn Tuyển và Trần Văn Giang ở xã Tuấn Đạo (tỉnh Bắc Ninh) dũng cảm bơi qua dòng nước xiết phá cửa cứu 2 mẹ con bị mắc kẹt trong nước lũ đã được khen thưởng.

Trước đó, rạng sáng 21/8, trên địa bàn xã Tuấn Đạo (Bắc Ninh) xuất hiện mưa lớn, lũ quét qua địa bàn, gây ngập úng và sạt lở đất tại nhiều khu vực, trong đó có thôn Linh Phú. Chị Lãnh Thị Hồng Hương cùng con gái khoảng 2 tuổi bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang bị ngập sâu trong nước lũ. Lúc này, cửa nhà bị khóa trái nên chị Hương và con không thoát được ra ngoài.

Trước tình huống nguy hiểm, anh Nguyễn Văn Tuyển và Trần Văn Giang (dân quân) đã dũng cảm bơi qua dòng nước xiết, phá cửa, lần lượt đưa chị Hương và con gái ra ngoài an toàn.

Anh Nguyễn Văn Tuyển (ngoài cùng bên trái) và anh Trần Văn Giang (ngoài cùng bên phải) sau khi giúp đỡ mẹ con chị Hương.

Anh Nguyễn Văn Tuyển chia sẻ, thời điểm đó, lũ về quá bất ngờ và dâng cao ngay từ sáng sớm. Nhận được thông tin từ cấp trên, anh chỉ có suy nghĩ duy nhất làm sao nhanh nhất tiếp cận được với ngôi nhà chị Hương và cứu hai mẹ con chị thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo cho biết, hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Tuyển và Trần Văn Giang cứu mẹ con chị Hương trong nước lũ là tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống thiên tai; đồng thời lan tỏa truyền thống đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng. UBND xã Tuấn Đạo đã khen thưởng anh Tuyển và anh Giang.