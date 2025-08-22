Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bắc Ninh

TPO - Ngày 21 và 22/8, Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội lần thứ I. Ông Vương Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Vương Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang sáp nhập trở thành tỉnh Bắc Ninh (mới) có quy mô kinh tế đứng thứ 5 toàn quốc, là cực tăng trưởng, thủ phủ công nghiệp của cả nước; là trung tâm đổi mới, sáng tạo, sản xuất công nghệ cao trên nền tảng sản xuất thông minh, sản xuất xanh, công nghệ bán dẫn.

Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng và hạ tầng số của tỉnh đã và đang được hoàn thiện đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong hiện tại và những năm tiếp theo.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan và doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 8,9%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 (GRDP theo giá hiện hành) ước 522 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước; GRDP bình quân đầu người ước 5.810 USD, gấp 1,15 lần bình quân cả nước.

Ông Vương Quốc Tuấn phát biểu tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được tăng cường với 7 đề tài, dự án cấp quốc gia, 111 đề tài, dự án cấp tỉnh và 90 nhiệm vụ khác; Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh, chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Công tác phát triển văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được coi trọng. Tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu đánh giá, những kết quả đạt được của Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh là rất đáng trân trọng, tự hào.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ông Gấu đề nghị, Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Bắc Ninh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bắc Ninh; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tại đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 37 người. Ông Vương Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bắc Ninh.