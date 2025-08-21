Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Hà Nội, TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPO - Ngày 21/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội và Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai thành phố.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ TP Hà Nội và Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng của hai địa phương đối với cả nước, với mục đích chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện và nhân sự trình đại hội bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới có nhiều thay đổi về không gian phát triển, nguồn lực và động lực để TP Hà Nội, TPHCM phát triển tương xứng với vai trò, vị thế, tiềm năng và thế mạnh của mỗi địa phương và của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành uỷ TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Thành uỷ TP Hà Nội và Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM báo cáo dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị đã cho ý kiến tập trung nhấn mạnh các giải pháp để giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của hai thành phố; đồng thời gợi mở, bổ sung định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, phương thức lãnh đạo, kinh nghiệm, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của hai thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng Bí thư đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đã được hai Đảng bộ triển khai bài bản, khoa học, kỹ lưỡng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ TPHCM cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô, của TPHCM để nhận thức đầy đủ về sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương về cơ chế, chính sách và nguồn lực vượt trội, để thấy rõ trách nhiệm với cả nước.

Tổng Bí thư mong muốn, cùng với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, TP Hà Nội cần chú trọng phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, giàu tính nhân văn.

Thành phố Hà Nội phải là trung tâm chính trị, văn hoá tiêu biểu của cả nước, xây dựng hình ảnh Thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút cả trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: TTXVN.

Đối với TPHCM, theo Tổng Bí thư, cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có giá trị gia tăng cao để trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm phát triển đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiếp tục là "đầu tàu" kinh tế của cả nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045 là trở thành đô thị ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới; trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch của châu Á; điểm đến hấp dẫn toàn cầu, nơi kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong top 100 thành phố toàn cầu phát triển thông minh và bền vững, trở thành Thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, cần xây dựng Thủ đô Hà Nội và TPHCM trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; là điểm đến an ninh, an toàn của thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Thành uỷ TP Hà Nội và Thành uỷ TPHCM tiếp thu ý kiến của các đồng chí Bộ Chính trị; ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành để hoàn thiện nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Thành uỷ TP Hà Nội và Thành uỷ TPHCM tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi; bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kỷ nguyên mới; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vì cả nước, cùng cả nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

