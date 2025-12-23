Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Đại tướng Phan Văn Giang nhận thêm nhiệm vụ

Luân Dũng
TPO - Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương có chức năng tham mưu giúp Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng không nhân dân trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2770 ngày 22/12 thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo.

4 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (Phó Trưởng Ban thường trực); Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn; Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Phòng không - Không quân toàn quân Vũ Hồng Sơn.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các ông: Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương…

2212ptt.jpg
Bộ Quốc phòng là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương.

Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương có chức năng tham mưu giúp Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng không nhân dân trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, phối hợp hiệp đồng giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các địa phương giải quyết những vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động phòng không nhân dân;

Chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ và những vấn đề quan trọng liên quan đến phòng không nhân dân; chỉ đạo xây dựng lực lượng, hoàn thiện cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân…

Theo quyết định, Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực do Trưởng ban chỉ đạo quy định.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với các Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Ủy viên Ban chỉ đạo và quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2480 ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Luân Dũng
