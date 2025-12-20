Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Thủ tướng: Không để tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh'

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu từng bộ, cơ quan, địa phương chủ động giải quyết các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, không được để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", không nói nhiều làm ít hoặc không làm.

Tổng số vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng

Chiều 20/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP dự kiến trên 8% và kỷ lục xuất nhập khẩu khoảng 920 tỷ USD năm 2025, Việt Nam được xếp vào nhóm 15 nước có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới.

2012ttgcc1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, việc ban hành, triển khai Nghị quyết 68 tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng rõ nét. Bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và 11.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính chung cả năm 2025, có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng trên 30% và tổng số vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng, tăng trên 71% so với năm 2024.

Sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, chúng ta đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6%.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Do vậy, khu vực kinh tế tư nhân phải góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phương châm "Niềm tin – Hành động – Thực chất – Hiệu quả - Đột phá", với 3 nhóm vấn đề: Củng cố, nâng cao hơn nữa niềm tin với Chính phủ, chính quyền địa phương thông qua hành động thực chất, hiệu quả và trách nhiệm giải trình; nói đi đôi với làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có kết quả cụ thể; giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí tuân thủ, tăng năng suất lao động thông qua thúc đẩy 3 đột phá chiến lược.

Phát triển các doanh nghiệp lớn, dẫn dắt

Về các nhiệm vụ cần thực hiện tới đây, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung rà soát, khẩn trương đề xuất Chính phủ trong quý I năm 2026 các nội dung cụ thể sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để thể chế hóa đầy đủ tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu xây dựng Luật Kinh doanh cá thể...

2012ttgc22.jpg
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng kiểm soát biến động giá đất, dành quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm...; khẩn trương hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tiền thuê đất cho một số nhóm doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2026 Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2026-2030; chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, Thủ tướng lưu ý tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân về số lượng và chất lượng, phát triển các doanh nghiệp lớn, dẫn dắt, đồng thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, từng bộ, cơ quan, địa phương cần chủ động giải quyết các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", không được để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", không "nói nhiều làm ít hoặc không làm".

Luân Dũng
