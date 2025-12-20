Thủ tướng: Sớm hình thành các tổ hợp công nghiệp kỹ thuật số quy mô lớn

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh số hóa và tái cấu trúc các ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn bằng sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, sớm hình thành các tổ hợp công nghiệp kỹ thuật số quy mô lớn, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn.

"Bình dân học vụ số" thu hút gần 40 triệu lượt người

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030”.

Nhấn mạnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, ưu tiên hàng đầu, Thủ tướng đánh giá, trong giai đoạn vừa qua, chúng ta đã tạo nền tảng, đổi mới tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận. Thủ tướng nêu rõ, muốn phát triển kinh tế số thì phải có xã hội số, muốn có xã hội số thì phải có công dân số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và chủ trì Diễn đàn. Ảnh: Như Ý.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, thực tiễn đã chứng minh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh rất phù hợp với phẩm chất, năng lực của con người Việt Nam - thông minh, có tư duy đổi mới sáng tạo, ham học hỏi và có khả năng trưởng thành, lớn mạnh với tinh thần "Thánh Gióng".

Về giáo dục và đào tạo, Thủ tướng gợi nhớ, trong đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nhanh chóng chuyển đổi từ học "trực tiếp" sang "trực tuyến" với phương châm "tạm dừng đến trường nhưng không dừng học". Các nền tảng đào tạo trực tuyến, trong đó có Phong trào "Bình dân học vụ số" thu hút gần 40 triệu lượt người.

Thủ tướng và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm công nghệ. Ảnh: Như Ý.

Về y tế, 100% các cơ sở y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân; gần 900 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; nhiều dữ liệu y tế được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, thể chế, cơ chế, chính sách về kinh tế số, xã hội số, dữ liệu số chưa đồng bộ, đầy đủ. Phát triển hạ tầng số chưa đồng đều; nhiều khu vực miền núi, hải đảo vẫn còn khó khăn trong tiếp cận internet và dịch vụ số.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với các khó khăn, thách thức lớn trong chuyển đổi số, nhất là về tài chính, nhân lực, văn hóa, nhận thức và công nghệ. Bảo đảm an ninh mạng ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức; lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng, lộ lọt thông tin cá nhân vẫn còn diễn biến rất phức tạp.

"5 tiên phong, 5 có và 5 không"

Phân tích bối cảnh, tình hình và các mục tiêu thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan cần quán triệt, thực hiện "5 tiên phong, 5 có và 5 không".

"5 tiên phong" gồm tiên phong trong xây dựng thể chế, tiên phong trong phát triển công nghệ, tiên phong trong xây dựng hạ tầng số, tiên phong trong phát triển cơ sở dữ liệu, tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, muốn phát triển kinh tế số thì phải có xã hội số, muốn có xã hội số thì phải có công dân số. Ảnh: Như Ý.

Tinh thần "5 có" gồm: Có hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, thông suốt; có dữ liệu "Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - liên thông - dùng chung"; có nguồn nhân lực số chất lượng cao và phổ cập kỹ năng số toàn dân; có nhiều doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển mạnh, hiệu quả; có môi trường số an toàn, văn minh, nhân văn, hiện đại.

Tinh thần "5 không" gồm: Không giấy tờ - không tiền mặt - không địa giới hành chính trong giao dịch; không giới hạn, không có điểm dừng trong phát triển; không tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm; không manh mún, cát cứ, khép kín trong vận hành; không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu trước hết, tất cả các chủ thể, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đều phải thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số, công dân số; đẩy mạnh chuyển đổi số ở tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển xã hội số bao trùm, nhân văn.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện "5 tiên phong", "5 có" và "5 không". Ảnh: Như Ý.

Về công nghiệp, đẩy mạnh số hóa và tái cấu trúc các ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn bằng sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sớm hình thành các tổ hợp công nghiệp kỹ thuật số quy mô lớn, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn.

Thủ tướng cũng lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số để ''tối ưu hóa" các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục... với sổ sức khỏe điện tử, học bạ điện tử, cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục, hồ sơ hành chính. Xây dựng mạng lưới an sinh xã hội số minh bạch, hiệu quả trên tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".

Về an ninh mạng, chủ quyền số và thúc đẩy hợp tác quốc tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh mạng quốc gia, dữ liệu quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đưa Việt Nam tiên phong trong thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc (Công ước Hà Nội) về chống tội phạm mạng.