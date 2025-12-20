Hơn 740.000 ô tô trượt đăng kiểm liên quan đến khí thải, phanh

TPO - Không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và môi trường, hơn 740.000 ô tô trong năm nay buộc phải bảo dưỡng, sửa chữa rồi kiểm định lại. Con số này chiếm gần 14% tổng lượng xe đi đăng kiểm, cho thấy “cửa ải” kỹ thuật ngày càng chặt chẽ.

Thông tin nêu trên được Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) công bố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, diễn ra sáng nay (20/12).

Theo lãnh đạo Cục ĐKVN, năm nay công tác kiểm định xe cơ giới tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa, mở rộng mạng lưới trên phạm vi cả nước nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tính đến cuối năm, trên toàn quốc có 292 trong tổng số 306 cơ sở đăng kiểm và các chi nhánh đang hoạt động, với 490 dây chuyền kiểm định được đưa vào khai thác.

Trong giai đoạn từ 16/12/2024 đến 25/11 năm nay, các cơ sở này đã kiểm định hơn 5,47 triệu lượt phương tiện, trong đó gần 4,73 triệu lượt đạt tiêu chuẩn.

Hơn 740.000 phương tiện còn lại không đạt yêu cầu, chủ yếu do các lỗi liên quan đến hệ thống phanh, khí thải, đèn chiếu sáng và tình trạng kỹ thuật tổng thể của xe.

Hơn 740.000 ô tô trượt đăng kiểm năm nay do các lỗi liên quan đến phanh, khí thải, đèn chiếu sáng và tình trạng kỹ thuật tổng thể của xe. Ảnh: Lộc Liên.

Song song với hoạt động nghiệp vụ, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương để tăng cường quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động của các cơ sở đăng kiểm. Trong năm nay, cơ quan này đã đánh giá và cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho ba cơ sở đăng kiểm tại Hưng Yên, Tây Ninh và Nghệ An; đồng thời cấp lại giấy chứng nhận cho tám cơ sở khác trên cả nước.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, việc siết chặt công tác quản lý, đánh giá điều kiện hoạt động đã góp phần ổn định hệ thống đăng kiểm, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm định, qua đó bảo đảm an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Không chỉ dừng ở kiểm định định kỳ, hoạt động thử nghiệm an toàn và khí thải phương tiện giao thông cơ giới cũng được đẩy mạnh. Trong năm nay, Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới đã thực hiện thử nghiệm an toàn cho hơn 1.700 xe ô tô, rơ - moóc, sơ-mi rơ-moóc, cùng hàng nghìn linh kiện ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cũng tiến hành kiểm tra, thử nghiệm gần 1.900 mẫu khí thải của ô tô, động cơ và xe máy.

Ở lĩnh vực kiểm tra chất lượng xe cơ giới, toàn bộ 16 thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe hiện đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến. Việc tích hợp chữ ký số giúp cá nhân, doanh nghiệp thực hiện toàn bộ quy trình trên môi trường điện tử, qua đó giảm thời gian xử lý, chi phí tuân thủ và góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Hoạt động thử nghiệm an toàn và khí thải phương tiện giao thông cơ giới được đẩy mạnh trong năm nay. Ảnh: Lộc Liên.

Theo thống kê, trong năm nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giải quyết hơn 33.700 hồ sơ, cấp trên 471.000 giấy chứng nhận chất lượng điện tử đối với xe cơ giới nhập khẩu, cùng hàng nghìn giấy chứng nhận liên quan đến cơ sở bảo hành, bảo dưỡng và kiểu loại phương tiện.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, theo hướng tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ ngày 1/1/2026, hệ thống chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được sắp xếp lại, trong đó thành lập 3 chi cục đăng kiểm tại Hải Phòng, Đà Nẵng và TPHCM, cùng 2 trung tâm đăng kiểm chuyên trách cho lĩnh vực đường bộ - đường sắt và đường thủy - công trình biển.

Cùng với việc tổ chức lại bộ máy, Bộ Xây dựng cũng đang đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến điều kiện hành nghề của đăng kiểm viên. Theo dự thảo nghị định và thông tư đang được hoàn thiện, quy định về hạng đăng kiểm viên sẽ được bãi bỏ, thay vào đó là phân loại theo nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Đáng chú ý, yêu cầu về bằng cấp đối với một số vị trí dự kiến được điều chỉnh theo hướng giảm nặng về học vị, tăng yêu cầu về kinh nghiệm thực tế.