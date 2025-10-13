Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thông tin về xe khách bị lật ở Lào Cai khiến 9 người thương vong

TPO - Liên quan đến vụ lật xe khách giường nằm ở Lào Cai khiến 9 người thương vong, theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe gặp nạn thuộc sở hữu của một công ty vận tải có trụ sở tại phường Yên Bái - Lào Cai, hạn đăng kiểm vào cuối năm nay.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 12h trưa 13/10 chiếc xe khách chạy tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình (Hà Nội) khi di chuyển đến đoạn dốc Vần (tỉnh lộ 172, qua thôn Minh Phú) thì bị mất phanh, lao vào taluy dương và lật nghiêng. Trên xe lúc đó có hơn 20 hành khách. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; khoảng 6 người khác bị thương.

tngt-4-2.jpg
Hiện trường vụ lật xe khách ở Lào Cai. Ảnh: Đinh Thủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khoanh vùng khu vực tai nạn, khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện gặp nạn là xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.76, nhãn hiệu THACO, sản xuất tại Việt Nam năm 2013, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2013. Xe thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Yên Bái, trụ sở tại đường Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Xe được phép chở tối đa 41 người không kể ngồi hoặc nằm, không có dấu hiệu hoán cải công năng. Hạn đăng kiểm còn hiệu lực đến ngày 17/12/2025.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra,xác minh nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tài xế và đơn vị vận tải liên quan.

