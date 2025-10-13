Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lật xe khách ở Lào Cai, 9 người thương vong

Thành Đạt
TPO - Khoảng 12h ngày 13/10, tại xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ lật xe khách do mất phanh. Theo chính quyền địa phương, vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, cho biết khoảng 12h trưa 13/10, chiếc xe khách chạy tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình (Hà Nội) khi di chuyển đến đoạn dốc Vần (tỉnh lộ 172, qua thôn Minh Phú) thì bị mất phanh, lao vào taluy dương và lật nghiêng.

Trên xe lúc đó có hơn 20 hành khách. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; khoảng 6 người khác bị thương.

12823.jpg
12825.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cắt từ video.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thành Đạt
