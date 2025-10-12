Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tai nạn nghiêm trọng ở Đà Nẵng, 7 người nhập viện

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô 7 chỗ khiến 7 người nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó 1 em bé 11 tháng tuổi tiên lượng xấu.

Sáng 12/10, lãnh đạo UBND xã Tam Xuân thành phố Đà Nẵng cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người nhập viện.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 0 giờ 30 sáng nay 12/10, tại km 53+300 đường ĐT619 (còn gọi là đường 129) thuộc địa phận thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân.

554019900-3790657674560097-2250080297832732220-n.jpg
7 nạn nhân vụ tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Ảnh BV

Thời điểm này, xe ô tô đầu kéo BKS 77C-070.85 và 77R-005.28 do Dương Văn Hổ (SN 1972 trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Ngãi thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 92H-0935 do anh Đinh Đông Dương (SN 1988, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển (trên xe chở 7 người kể cả tài xế) lưu thông ở chiều ngược lại.

Hậu quả 7 người trên xe ô tô 7 chỗ bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, có 1 trẻ em tiên lượng tử vong; 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Ngay khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, 7 người trong 2 gia đình ở Quảng Ngãi thuê xe chở đi ra Đà Nẵng khám bệnh thì không may bị tai nạn nghiêm trọng. Các nạn nhân gồm: Đinh Thị An Nhiên (11 tháng tuổi), Đinh Bdap Rosa (18 tháng tuổi), Đinh Y Rohy (6 tuổi), Đinh Văn Phoa (33 tuổi), Hngưi Bdap (35 tuổi), Đinh Đông Dương (37 tuổi) và Đinh Thị Trang (40 tuổi, tất cả đều ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kích hoạt báo động đỏ, tập trung cấp cứu các nạn nhân. Trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu thì cháu Đinh Thị An Nhiên, 11 tháng tuổi bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật xong và đang tiếp tục theo dõi. Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau khi thăm khám và phẫu thuật thì cơ bản đã ổn định và đang được tích cực theo dõi tại bệnh viện.

Hoài Văn
