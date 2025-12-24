Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chìm tàu trên sông Đồng Nai, 1 người tử vong

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tàu chở đá bất ngờ chìm tại khu vực bến thủy nội địa làm 1 người tử vong.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu chở đá trên sông Đồng Nai làm 1 người tử vong.

chim-tau.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 23/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo về vụ chìm tàu chở đá mi bụi của Công ty Cổ phần xây lắp An Giang. Vụ tai nạn xảy ra tại bến thủy nội địa Hồng Tuyên trên sông Đồng Nai thuộc khu phố 6-7, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm tàu bị chìm, nghi có một nạn nhân đang bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, ông Trần Phước Sang (người quản lý tàu) cho biết nghi có người mắc kẹt trong tàu bị chìm. Qua công tác trinh sát, đánh giá tình hình và xác định nạn nhân đã tử vong, Chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đội hình lặn tiếp cận khu vực khoang lái của tàu để tìm kiếm người bị nạn.

Sau thời gian khẩn trương tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để tổ chức các thủ tục theo quy định.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các chủ phương tiện, thuyền viên và người lao động hoạt động trên đường thủy nội địa cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông đường thủy; chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn nhằm hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Mạnh Thắng
#tàu chìm #Đồng Nai #tai nạn thủy #cứu hộ #nguyên nhân tai nạn #đá mi bụi #an toàn đường thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục