Chìm tàu trên sông Đồng Nai, 1 người tử vong

Ngày 24/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu chở đá trên sông Đồng Nai làm 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 23/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo về vụ chìm tàu chở đá mi bụi của Công ty Cổ phần xây lắp An Giang. Vụ tai nạn xảy ra tại bến thủy nội địa Hồng Tuyên trên sông Đồng Nai thuộc khu phố 6-7, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm tàu bị chìm, nghi có một nạn nhân đang bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, ông Trần Phước Sang (người quản lý tàu) cho biết nghi có người mắc kẹt trong tàu bị chìm. Qua công tác trinh sát, đánh giá tình hình và xác định nạn nhân đã tử vong, Chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đội hình lặn tiếp cận khu vực khoang lái của tàu để tìm kiếm người bị nạn.

Sau thời gian khẩn trương tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để tổ chức các thủ tục theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các chủ phương tiện, thuyền viên và người lao động hoạt động trên đường thủy nội địa cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông đường thủy; chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn nhằm hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc xảy ra.