Tàu cá bị sóng lớn đánh chìm gần đảo Cồn Cỏ, 6 thuyền viên được cứu kịp thời

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nhận được tin báo tàu cá QT-90559-TS, dài 18,5 m, do ông Bùi Đình Cam (SN 1963, trú khu phố 5, xã Cửa Việt) làm thuyền trưởng, cùng 6 thuyền viên, bị sóng lớn đánh chìm khi đang hoạt động cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về hướng Đông Bắc.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ thuyền viên đã may mắn được tàu cá QT-91090-TS do ông Bùi Văn Linh (SN 1982, trú khu phố 5, xã Cửa Việt) cứu vớt, đưa lên tàu an toàn và nhanh chóng hỗ trợ vào đảo Cồn Cỏ.
Khi vào bờ, các thuyền viên được CBCS Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Trung tâm Y tế Quân – Dân y đặc khu Cồn Cỏ tiến hành cấp cứu, chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Hiện sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên đã ổn định.