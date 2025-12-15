Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tàu cá bị sóng lớn đánh chìm gần đảo Cồn Cỏ, 6 thuyền viên được cứu kịp thời

Hoàng Nam
TPO - Chiều 15/12, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đã kịp thời phối hợp cứu nạn, đưa 6 thuyền viên trên tàu cá QT-90559-TS bị sóng lớn đánh chìm khi đang hoạt động trên biển vào bờ an toàn để cấp cứu, chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nhận được tin báo tàu cá QT-90559-TS, dài 18,5 m, do ông Bùi Đình Cam (SN 1963, trú khu phố 5, xã Cửa Việt) làm thuyền trưởng, cùng 6 thuyền viên, bị sóng lớn đánh chìm khi đang hoạt động cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về hướng Đông Bắc.

dv-61df431d-20251215161745.jpg
Các thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ thuyền viên đã may mắn được tàu cá QT-91090-TS do ông Bùi Văn Linh (SN 1982, trú khu phố 5, xã Cửa Việt) cứu vớt, đưa lên tàu an toàn và nhanh chóng hỗ trợ vào đảo Cồn Cỏ.

dv-09bb3c011-20251215161744.jpg
Các thuyền viên được thăm khám sức khoẻ ngay khi lên bờ.

Khi vào bờ, các thuyền viên được CBCS Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Trung tâm Y tế Quân – Dân y đặc khu Cồn Cỏ tiến hành cấp cứu, chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Hiện sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên đã ổn định.

Hoàng Nam
