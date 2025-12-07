Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Liên tiếp 2 tàu cá ở Quảng Trị bị chìm trước giờ xuất bến, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Hoàng Nam
TPO - Rạng sáng 7/12, tại vùng biển Hòn La và khu vực sông Nhật Lệ (Quảng Trị), liên tiếp xảy ra hai vụ chìm tàu cá. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng biên phòng và tàu bạn, 4 ngư dân được cứu an toàn, song tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng, nguyên nhân đang được làm rõ.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường vụ chìm tàu cá BV-93600-TS xảy ra lúc 6 giờ ngày 7/12.

img-5260.jpg
Lực lượng Biên phòng và ngư dân đã ứng cứu kịp thời, đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Vỹ, nhân viên Cảng cá Mũi Ông, báo cáo về Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn La việc tàu cá BV-93600-TS, do ông Thái Quốc Toàn (SN 1981, trú xã Long Hải, TPHCM) làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên bị chìm cách đảo Hòn La khoảng 500 m về phía tây nam.

Bốn ngư dân đã được tàu cá BV-93601-TS (phương tiện đi chung), do ông Đào Duy Quang (SN 1991, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng kịp thời cứu lên an toàn.

Hai tàu cá trên thuộc sở hữu bà Lê Thị Huệ (SN 1971, xã Long Hải, TPHCM), vừa làm thủ tục xuất cảng lúc 13h15 ngày 6/12. Các tàu neo đậu chờ sáng ra khơi thì tàu BV-93600-TS gặp sự cố phá nước do bong đường xảm, khiến phương tiện chìm nhanh.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Roòn đã điều động 4 cán bộ và 1 quân y cùng xuồng ST-660 ra hỗ trợ, kiểm tra sức khỏe thuyền viên. Hiện cả 4 ngư dân đã ổn định, được bố trí trên tàu BV-93601-TS neo tại vùng nước cảng Hòn La; chủ tàu đang liên hệ đơn vị trục vớt.

img-5254.jpg
Ngư dân đang hỗ trợ chủ tàu trục vớt con tàu bị đắm trên sông Nhật Lệ.

Trong khi đó, theo Đồn Biên phòng Nhật Lệ, vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ chìm tàu khác xảy ra tại khu vực sông Nhật Lệ, thuộc phường Đồng Hới.

Tàu cá QB-91186, dài 17,5 m, hành nghề lưới vây, do ông Hoàng Anh Tý (SN 1977, trú TDP Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới) làm chủ tàu, bất ngờ chìm khi đang neo đậu.

Phát hiện sự cố, chủ tàu cùng người dân đã huy động phương tiện kéo tàu vào bờ. Thiệt hại ban đầu của 2 tàu cá gặp nạn ước tính trên 500 triệu đồng; nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

Hoàng Nam
