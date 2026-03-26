Phú Thọ:

Xe tải lật đè ô tô, xe máy, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

Viết Hà
TPO - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 26/3 tại Phú Thọ, làm 2 phụ nữ tử vong.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h35 cùng ngày, trên tuyến đường 12B qua địa phận Lâm Hóa (xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Thời điểm đó, ô tô tải BKS 35C-111 do Trần Văn K. (SN 1982, trú tại thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, khi lưu thông theo hướng Lạc Sơn – Yên Thủy, bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng.

Chiếc xe gặp nạn đổ chắn ngang đường, đè trúng một ô tô 4 chỗ và một xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến chị N.T.T.H (SN 1979, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) và chị B.T.C (SN 1986; người điều khiển xe mô tô, cùng trú tại xã Đại Đồng) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động phương tiện cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an địa phương nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, phong tỏa hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Viết Hà
#xe tải #tai nạn giao thông #Phú Thọ #lật xe #thương vong #giao thông #cứu hộ #cứu nạn

