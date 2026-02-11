Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ô tô mất lái đâm vào dải phân cách gây tai nạn giao thông liên hoàn ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một ô tô con bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách cứng trên đường Lê Đức Thọ (TPHCM), khiến các phương tiện phía sau không kịp xử lý và xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, gây ùn ứ kéo dài.

Trưa 11/2, Công an phường An Hội Tây phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô gồm một xe con và một xe tải van chở hàng xảy ra trên địa bàn.

Clip hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô con màu đỏ mang biển kiểm soát kinh doanh 49H-069.22 lưu thông trên đường Lê Đức Thọ theo hướng về cầu vượt Tân Thới Hiệp bất ngờ tông vào dải phân cách cứng giữa đường. Cú va chạm mạnh khiến phương tiện hư hỏng nặng phần đầu xe.

Thời điểm này, xe tải van chở hàng chạy phía sau không kịp xử lý đã tông vào đuôi ô tô con, dẫn đến tai nạn liên hoàn.

tainan1.png
tainan.png
Hình ảnh các xe hư hỏng nặng trong vụ tai nạn.

Ngay sau vụ việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa tài xế ô tô con ra khỏi xe an toàn. Rất may vụ tai nạn không gây thương tích về người. Tuy nhiên, các phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong thời gian dài.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Hội Tây phối hợp CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, trích xuất camera và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Nguyễn Dũng
#ô tô mất lái #va chạm liên hoàn #TPHCM #giao thông ùn tắc #tai nạn giao thông #Công an phường An Hội Tây #Phòng Cảnh sát giao thông #PC08 #Công an TPHCM #Cảnh sát giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục