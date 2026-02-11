Công an TPHCM ‘đột kích’ hàng loạt sới đá gà

TPO - Hơn 40 đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới và trực tiếp tham gia cá độ tại các sới gà trên địa bàn nhiều phường xã của thành phố vừa bị Công an TPHCM bắt giữ.

Ngày 10/2, Công an TPHCM cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã kiên quyết đấu tranh, triệt phá hàng loạt tụ điểm đá gà, cờ bạc trái phép, tạo sức răn đe mạnh mẽ trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt từ các sới gà.

Theo Công an TPHCM, từ đầu đợt cao điểm đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, triệt phá gần 10 tụ điểm đá gà hoạt động trái phép tại nhiều địa bàn như xã Bà Điểm, phường Bình Tân, phường Tân Tạo, phường Phú Lợi, phường Phước Thắng… Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ trên 40 đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới và trực tiếp tham gia cá độ.

Tại các hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến hoạt động cờ bạc, với tổng số tiền cá cược lớn. Các vụ việc sau đó được khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thể hiện rõ quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhiều sới gà hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc liên tiếp triệt phá các tụ điểm đá gà đã tạo hiệu ứng răn đe rõ rệt, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, đồng thời nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng Nhân dân.

Bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi đá gà, cờ bạc trái phép; tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, qua đó phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trong thời gian tới, đặc biệt là những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM sẽ tiếp tục duy trì thế chủ động, tập trung lực lượng, phương tiện, kiên quyết triệt xóa các tụ điểm đá gà, cờ bạc dưới mọi hình thức, bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và mùa xuân an vui của Nhân dân.