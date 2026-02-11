Khen thưởng lực lượng phá chuyên án sản xuất tiền giả

TPO - Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã tự sản xuất tổng cộng 33 triệu đồng tiền giả, trong đó đã tiêu thụ trót lọt 11,2 triệu đồng cho 4 người khác theo tỷ lệ 4 giả đổi 1 thật.

Sáng 11/2, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh chuyên án, bắt quả tang đối tượng làm và tàng trữ tiền Việt Nam giả.

Trước đó, lúc 14 giờ 30 ngày 8/2, tại địa bàn thuộc phường Tân Phước (TPHCM), tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, BĐBP TPHCM chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP), Đồn Biên phòng Long Sơn, Phòng An ninh điều tra PA09 và Công an phường Tân Phước bắt quả tang đối tượng P.N.B.P. (SN 2010, trú tại phường Phú Mỹ) đang làm và tàng trữ tiền Việt Nam giả.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ. Ảnh: BĐBP TPHCM

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm 21,8 triệu đồng tiền giả (gồm 26 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 44 tờ mệnh giá 200.000 đồng), 1 điện thoại iPhone 11 màu đỏ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ số tiền trên do bản thân tự sản xuất để mang đi bán kiếm lời. Đối tượng thừa nhận đã làm tổng cộng 33 triệu đồng tiền giả, trong đó đã tiêu thụ trót lọt 11,2 triệu đồng cho 4 người khác theo tỷ lệ 4 giả đổi 1 thật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ các tang vật, gồm 1 máy in màu hiệu Canon kèm hộp mực, 1 máy ép nhiệt, 1 cuộn màng bóng PE, 3 tờ giấy A4, 1 dao rọc giấy, 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 1 bản mẫu in hình mệnh giá 500.000 đồng, 1 thước kẻ nhôm… và một số tang vật khác có liên quan.