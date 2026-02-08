Bộ đội Biên phòng Sơn La kêu gọi, hỗ trợ quà tặng trị giá gần 3,9 tỷ đồng để dân bản đón Tết

TPO - Những ngày qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, trao gần 3,9 tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào biên giới các xã Sơn La.

Ban tổ chức trao tặng quà cho các hộ nghèo của xã Xuân Nha.



Trong không khí đón Xuân mới, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã Xuân Nha được tổ chức với quy mô lớn, nội dung phong phú, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào vùng biên giới.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 400 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, 500 nghìn đồng từ Quỹ Thiện Tâm và 30 suất quà bằng tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng do Ngân hàng BIDV hỗ trợ.

Tổng giá trị quà tặng và nguồn lực huy động tại xã Xuân Nha đạt hơn 870 triệu đồng.

Quân y Biên phòng khám sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, trao 60 suất quà tặng học sinh, 10 suất quà tặng người có uy tín, 30 suất quà gạo nếp, 48 máy tính phục vụ học tập; cùng 520 suất gạo nếp, 300 suất chăn ấm và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, chương trình còn chú trọng đời sống tinh thần của người dân với việc tổ chức gian hàng 0 đồng, gian hàng ẩm thực, tặng quần áo ấm, chăn, màn, thực phẩm, sữa, nước giải khát… giúp bà con vui Xuân, đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống được tổ chức, góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân nơi vùng cao biên giới.

Đồng bào các dân tộc nơi biên giới tham gia phiên chợ không đồng.

Đáng chú ý, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm nay dành sự quan tâm đặc biệt cho học sinh và các đối tượng yếu thế thông qua các hoạt động trao học bổng, tặng máy tính, hỗ trợ học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”; trao quà cho người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Theo Đại tá Phạm Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cùng với hoạt động trọng điểm tại xã Xuân Nha, hưởng ứng Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Sơn La đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa bàn phụ trách, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Chiềng On tặng quà gia đình chính sách.

Cụ thể, tại xã Lóng Sập, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập trao hàng trăm suất quà cho nhân dân và học sinh; xây dựng một cây cầu trị giá 680 triệu đồng; tặng hàng chục nghìn cây chè giống, áo khoác ấm; tổ chức gian hàng 0 đồng, nấu hàng trăm suất ăn miễn phí, khám bệnh và cấp thuốc cho người dân, với tổng giá trị chương trình khoảng 1,2 tỷ đồng.

Các đồn Biên phòng Chiềng Tương, Mường Lạn, Phiêng Pằn và Cửa khẩu Chiềng Khương cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, với tổng trị giá từ vài trăm triệu đến trên 700 triệu đồng mỗi đơn vị.

Người dân tham gia trò chơi đẩy gậy trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

"Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại tỉnh Sơn La không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân – dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi phên dậu Tổ quốc", Đại tá Phạm Tùng Lâm cho hay.