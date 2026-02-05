Người lính Biên phòng mang Tết nhân ái tới đồng bào nghèo xứ Lạng

TPO - Tại xã biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn), lực lượng Biên phòng cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết nhân ái” với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và bồi đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Trong hai ngày 4 và 5/2, tại xã biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Bảo Lâm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cấp ủy, chính quyền xã Đồng Đăng tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết nhân ái”, nhân dịp đón xuân mới Bính Ngọ 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các lực lượng trên địa bàn xã biên giới Đồng Đăng gói bánh chưng tặng đồng bào ăn Tết.

Trung tá Đỗ Văn Phúc - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn), cho biết, chương trình nhằm chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và nhân dân khu vực biên giới.

Hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tập trung chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hai đồn Biên phòng đã phối hợp cùng xã Đồng Đăng tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”, gói hàng trăm chiếc bánh chưng tặng hộ nghèo; trao quà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai “Chợ Tết nhân ái - Gian hàng 0 đồng” dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Rất nhiều phần quà ý nghĩa đã được hai Đồn Biên phòng Bảo Lâm và Hữu Nghị cùng các cơ quan, đơn vị trao gửi tới người dân.

Cùng đó, các đơn vị còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người có công và người thuộc hộ nghèo; khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn”; trao tặng 1 công trình nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo mô hình “Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã”… Tổng giá trị các phần quà, công trình được trao tặng dịp này hơn 1 tỷ đồng.

“Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Biên phòng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, chương trình “Xuân biên cương - Tết nhân ái” tại Đồng Đăng không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân biên giới, mà còn tiếp tục bồi đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân trong những ngày đón xuân mới”, Trung tá Đỗ Văn Phúc khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Lương Mạnh Vông - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết, cùng với chương trình trên, dịp đón Tết Nguyên đán năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với các xã biên giới, các tổ chức và doanh nghiệp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trong thời gian từ 28/1 đến 10/2/2026.

Tại các chương trình, hàng nghìn suất quà đã và sẽ được các đơn vị trao tặng cho hàng nghìn hộ gia đình chính sách, thương bệnh binh; hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hộ dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc; bí thư, trưởng thôn, người có uy tín.

Cùng với đó, các đơn vị trong lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn còn dự kiến tổ chức 35 tổ với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn nắm tình hình và đón Tết cùng nhân dân.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công và người thuộc hộ nghèo.

“Chợ Tết nhân ái - Gian hàng 0 đồng” tại xã biên giới Đồng Đăng đã góp phần giúp đồng bào nghèo ở đây có một cái Tết đủ đầy và ấm áp.

Dịp này, nhiều công trình thiết thực đã được khánh thành, bàn giao cho người dân và địa phương.