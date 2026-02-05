Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Người lính Biên phòng mang Tết nhân ái tới đồng bào nghèo xứ Lạng

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại xã biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn), lực lượng Biên phòng cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết nhân ái” với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và bồi đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Trong hai ngày 4 và 5/2, tại xã biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Bảo Lâm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cấp ủy, chính quyền xã Đồng Đăng tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết nhân ái”, nhân dịp đón xuân mới Bính Ngọ 2026.

bdbp-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các lực lượng trên địa bàn xã biên giới Đồng Đăng gói bánh chưng tặng đồng bào ăn Tết.

Trung tá Đỗ Văn Phúc - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn), cho biết, chương trình nhằm chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và nhân dân khu vực biên giới.

Hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tập trung chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hai đồn Biên phòng đã phối hợp cùng xã Đồng Đăng tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”, gói hàng trăm chiếc bánh chưng tặng hộ nghèo; trao quà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai “Chợ Tết nhân ái - Gian hàng 0 đồng” dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

tp-bdbp-4.jpg
Rất nhiều phần quà ý nghĩa đã được hai Đồn Biên phòng Bảo Lâm và Hữu Nghị cùng các cơ quan, đơn vị trao gửi tới người dân.

Cùng đó, các đơn vị còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người có công và người thuộc hộ nghèo; khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn”; trao tặng 1 công trình nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo mô hình “Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã”… Tổng giá trị các phần quà, công trình được trao tặng dịp này hơn 1 tỷ đồng.

“Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Biên phòng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, chương trình “Xuân biên cương - Tết nhân ái” tại Đồng Đăng không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân biên giới, mà còn tiếp tục bồi đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân trong những ngày đón xuân mới”, Trung tá Đỗ Văn Phúc khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Lương Mạnh Vông - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết, cùng với chương trình trên, dịp đón Tết Nguyên đán năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với các xã biên giới, các tổ chức và doanh nghiệp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trong thời gian từ 28/1 đến 10/2/2026.

Tại các chương trình, hàng nghìn suất quà đã và sẽ được các đơn vị trao tặng cho hàng nghìn hộ gia đình chính sách, thương bệnh binh; hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hộ dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc; bí thư, trưởng thôn, người có uy tín.

Cùng với đó, các đơn vị trong lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn còn dự kiến tổ chức 35 tổ với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn nắm tình hình và đón Tết cùng nhân dân.

tp-bp.jpg
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công và người thuộc hộ nghèo.
tp-bdbp-2.jpg
“Chợ Tết nhân ái - Gian hàng 0 đồng” tại xã biên giới Đồng Đăng đã góp phần giúp đồng bào nghèo ở đây có một cái Tết đủ đầy và ấm áp.
tp-bdbp-3.jpg
Dịp này, nhiều công trình thiết thực đã được khánh thành, bàn giao cho người dân và địa phương.
tp-bdbp.jpg
Xuân Bính Ngọ 2026, các đơn vị trong lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn dự kiến tổ chức 35 tổ với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn nắm tình hình và đón Tết cùng nhân dân.
Nguyễn Minh
#Người lính Biên phòng mang Tết nhân ái tới đồng bào nghèo trên xứ Lạng #xã biên giới Đồng Đăng #tỉnh Lạng Sơn #Xuân biên cương - Tết nhân ái #Đồn Biên phòng Bảo Lâm chủ trì #Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị #Tết Bính Ngọ 2026 #Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn #Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục