Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng của Nga - Mỹ hết hạn

TPO - Hiệp ước START Mới đã chính thức hết hạn vào ngày 5/2, và Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Mỹ về việc gia hạn hiệp ước này. START Mới là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai nước.

(Ảnh: Reuters)

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này sẵn sàng đáp trả dứt khoát các mối đe dọa tiềm tàng, nhưng vẫn sẽ mở cửa đối thoại sau khi thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược cuối cùng còn lại với Mỹ hết hiệu lực.

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một đề xuất tạm thời, đề nghị hai nước tiếp tục tuân thủ các giới hạn về vũ khí của hiệp ước thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn vào ngày 5/2.

“Nhưng những đề xuất của chúng tôi đã bị bỏ qua”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Mátxcơva hiện cho rằng “các bên tham gia Hiệp ước START Mới không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ hoặc tuyên bố nào".

Nga sẽ hành động một cách có trách nhiệm và cân bằng, phát triển chính sách trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược, dựa trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng chính sách quân sự của Mỹ và tình hình tổng thể.

Đồng thời, Mátxcơva vẫn sẵn sàng tìm kiếm các biện pháp chính trị và ngoại giao để “ổn định toàn diện tình hình trên cơ sở các giải pháp đối thoại bình đẳng và cùng có lợi”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Hiệp ước START Mới, được ký kết năm 2010 và gia hạn năm 2021, giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược và bệ phóng được triển khai, đồng thời quy định các cơ chế giám sát đối với kho vũ khí của cả Nga và Mỹ.

Mátxcơva đã đình chỉ các cơ chế kiểm chứng của hiệp ước vào năm 2023, viện dẫn các cuộc tấn công của Ukraine vào các yếu tố răn đe hạt nhân của Nga và cáo buộc phương Tây can thiệp.

Trong khi đó, việc Hiệp ước START Mới hết hiệu lực sẽ khiến hai siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới không còn giới hạn nào đối với kho vũ khí hạt nhân của mình.

Tuần trước, Bản tin Khoa học Nguyên tử đã dịch chuyển “Đồng hồ Ngày tận thế” tiến gần hơn năm giây về phía nửa đêm, và cảnh báo về một “cuộc chạy đua vũ trang toàn diện” sắp xảy ra giữa các cường quốc.