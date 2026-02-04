Tổng thư ký NATO công bố kế hoạch hậu chiến ở Ukraine

TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết, Ukraine sẽ ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ về lực lượng vũ trang, máy bay và hải quân từ các nước NATO đã cam kết hỗ trợ sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine hôm 3/2, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định cam kết của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine đảm bảo an ninh. Theo ông, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giúp Ukraine duy trì năng lực chấm dứt xung đột, mà còn hướng tới xây dựng một nền hòa bình bền vững trong tương lai.

"Vấn đề không chỉ là ngày hôm nay và việc duy trì khả năng của các bạn (Ukraine) để chấm dứt cuộc xung đột này. Đây còn là tương lai và đảm bảo rằng bất kỳ nền hòa bình nào cũng sẽ bền vững", ông Rutte nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, bên cạnh một lực lượng vũ trang vững mạnh, Ukraine cần sự hậu thuẫn mạnh mẽ và liên tục từ các đồng minh.

"Mỹ, châu Âu và Canada đã khẳng định sự sẵn sàng trong việc đảm bảo những điều kiện cần thiết để Ukraine có thể đạt được hòa bình với Nga. Những cam kết này tiếp tục được củng cố thông qua các cuộc gặp của liên minh các nước sẵn sàng, gần đây nhất là hội nghị tại Paris. Tôi đã có mặt tại cuộc họp đó và Tổng thống Zelensky cũng vậy", người đứng đầu NATO nhận xét.

Ông Mark Rutte cho biết, ngay khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, các lực lượng quân sự, máy bay và sự hỗ trợ hải quân từ các đồng minh đã cam kết sẽ nhanh chóng được triển khai, trong khi các thành viên NATO khác sẽ đóng góp bằng những hình thức phù hợp khác.

Theo người đứng đầu NATO, việc chấm dứt xung đột sẽ đòi hỏi những lựa chọn khó khăn, song Ukraine cần được bảo đảm rằng những hy sinh, mất mát và tổn thất trong suốt thời gian qua sẽ không bị lặp lại. Ông nhấn mạnh, nền hòa bình chỉ thực sự bền vững khi được bảo vệ bằng sức mạnh thực tế, chứ không chỉ dựa trên các văn kiện hay thỏa thuận được ký kết.