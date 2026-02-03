Những bước chân lặng lẽ nơi biên cương Tổ quốc

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết, trong vòng 70 ngày của đợt cao điểm, các đơn vị đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, kế hoạch, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ lượng lớn tang vật có giá trị hàng chục tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công 5 chuyên án ký hiệu ĐNa126, TN1125p, TN1225.2p, TN1225.3p, HCM1225; bắt giữ, xử lý 8 đối tượng; tang vật thu giữ 923,7 kg pháo hoa nổ, 15 ngàn bao thuốc lá, 115.260 kg phân Ure.

Riêng tại tỉnh Đồng Nai, cùng với việc đấu tranh phá thành công chuyên án ĐNa126, BĐBP tỉnh này còn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới. Các đồn biên phòng tổ chức tuần tra 376 lần với 2.568 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra hành chính 28 lần với 161 lượt người. BĐBP chủ trì, đấu tranh xử lý 27 vụ với 38 đối tượng vận chuyển pháo, săn bắn thú rừng qua lại biên giới, xuất - nhập cảnh trái phép, thu giữ trên 717,5 kg pháo các loại; 1 khẩu súng Cricket Z-100, 197 viên đạn chì, cùng một số phương tiện.