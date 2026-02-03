Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Những bước chân lặng lẽ nơi biên cương Tổ quốc

Hương Chi - Thanh Tú

TPO - Giữa tiết trời se lạnh nơi biên giới Tổ quốc, những bước chân lặng lẽ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Nai vẫn ngày đêm tuần tra, gìn giữ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phòng chống các loại tội phạm. Để nhân dân vui Xuân yên bình, lực lượng biên phòng duy trì quân số tối đa, không nghỉ phép dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

bien-gioi-9.jpg
Những ngày giữa tháng Chạp, trong lúc người dân khắp nơi tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán﻿ Bính Ngọ 2026 cũng là thời điểm, tình hình tội phạm ma túy, hàng lậu khu vực biên giới trở nên phức tạp.
tp-bien-gioi.jpg
Để nhân dân yên tâm đón Tết cổ truyền an lành, lực lượng BĐBP tỉnh Đồng Nai ngày đêm bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới﻿, cửa khẩu; chủ động nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, buôn lậu, xuất - nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật.
bien-gioi-8.jpg
Những bước chân âm thầm, lặng lẽ nhưng chứa đựng trách nhiệm hết sức nặng nề.
bien-gioi-6.jpg
Đại tá Phạm Văn Đảng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng﻿ tỉnh Đồng Nai, cho biết, đơn vị chấp hành nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh BĐBP; UBND tỉnh Đồng Nai trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
bien-gioi-7.jpg
BĐBP tỉnh Đồng Nai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm﻿; phòng chống ma túy; phòng chống mua, bán người; phòng chống xuất - nhập cảnh trái phép; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
tp-bien-gioi-5.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai﻿ cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời tiết bước vào mùa khô, nước sông, suối xuống thấp; khu vực biên giới có nhiều đường mòn thuận tiện cho hoạt động qua lại biên giới﻿. Do nhu cầu sử dụng các mặt hàng dịp Tết tăng cao, đặc biệt là pháo nổ, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, thường sử dụng các trang mạng xã hội để liên hệ, mua, bán hàng hóa; thuê người dân ở khu vực biên giới, trong đó có cả người chưa thành niên, để vận chuyển, tập kết hàng hóa, sau đó sử dụng xe ô tô để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.
tp-bien-gioi-10.jpg
Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đồng Nai với tinh thần và quyết tâm cao nhất, chủ động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
bien-gioi-4.jpg
bien-gioi-2.jpg
Đại tá Phạm Văn Đảng chia sẻ, lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và các Đồn biên phòng trên địa bàn luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ﻿, an ninh, an toàn cho người dân khu vực biên giới.
bien-gioi-1.jpg
bien-gioi-3.jpg
Tỉnh Đồng Nai có đường biên giới quốc gia dài khoảng 260 km tiếp giáp với 4 huyện của Campuchia. Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư nằm cuối Quốc lộ 13 thuộc xã Lộc Thạnh, là một trong những cửa khẩu quốc tế quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ, kết nối trực tiếp với tỉnh Kratie của Vương quốc Campuchia qua Cửa khẩu Trapeang Sre.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết, trong vòng 70 ngày của đợt cao điểm, các đơn vị đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, kế hoạch, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ lượng lớn tang vật có giá trị hàng chục tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công 5 chuyên án ký hiệu ĐNa126, TN1125p, TN1225.2p, TN1225.3p, HCM1225; bắt giữ, xử lý 8 đối tượng; tang vật thu giữ 923,7 kg pháo hoa nổ, 15 ngàn bao thuốc lá, 115.260 kg phân Ure.

Riêng tại tỉnh Đồng Nai, cùng với việc đấu tranh phá thành công chuyên án ĐNa126, BĐBP tỉnh này còn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới. Các đồn biên phòng tổ chức tuần tra 376 lần với 2.568 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra hành chính 28 lần với 161 lượt người. BĐBP chủ trì, đấu tranh xử lý 27 vụ với 38 đối tượng vận chuyển pháo, săn bắn thú rừng qua lại biên giới, xuất - nhập cảnh trái phép, thu giữ trên 717,5 kg pháo các loại; 1 khẩu súng Cricket Z-100, 197 viên đạn chì, cùng một số phương tiện.

Hương Chi - Thanh Tú
#Biên phòng #Đồng Nai #Tết Nguyên đán #bảo vệ biên giới #phòng chống tội phạm #đấu tranh ma túy #cửa khẩu

