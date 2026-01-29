Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị

TPO - Ngày 29/1, tại Nghệ An, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026.

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới với hơn 2.337 km, đi qua 9 tỉnh, thành phố biên giới của Việt Nam. Đến nay, hai nước Việt Nam - Lào đã hoàn thành cắm mốc biên giới ở 1.002 điểm, xây dựng 905 cột mốc và hoàn tất việc lập bản đồ biên giới Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000, bình quân 2,6 km biên giới có một điểm mốc.

Toàn cảnh Hội nghị.

Việc hoàn tất các hoạt động phân định biên giới nêu trên đã tạo tiền đề cho hai bên đạt được những thỏa thuận chung mới, đồng thời có ý nghĩa quan trọng về chính trị, phát triển kinh tế khu vực biên giới chung, hợp tác toàn diện văn hóa, du lịch giữa nhân dân Việt Nam và Lào.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau hơn 3 năm ký kết thông cáo chung của Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022 - 2025, việc thực hiện ký kết đã tạo được nhiều kết quả ấn tượng. Nội dung hợp tác ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả hơn và không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Đoàn đại biểu Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước tham dự Hội nghị.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức thành viên, các địa phương để thúc đẩy tổ chức thực hiện Thông cáo; phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng trong việc tăng cường công tác quản lý người dân vùng biên giới, công tác an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và tham gia xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc vùng biên giới.

Công tác phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh với các sở, ban, ngành trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị được thực hiện tốt; đặc biệt có sự tham gia tích cực của chỉ huy các đồn biên phòng, lãnh đạo các xã, các khu dân cư vùng biên giới. Bộ đội biên phòng các tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến đối ngoại nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài được Mặt trận, các đoàn thể tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Các hoạt động tổ chức trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị, các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận được tiến hành thường xuyên, đi vào nề nếp. Các hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước các địa phương được triển khai với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, linh hoạt, thực chất và đạt hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Công Thủy - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định không chỉ có ý nghĩa về an ninh, quốc phòng mà còn là cơ sở vững chắc để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân vùng biên giới. Bên cạnh đó, việc xây dựng đường biên giới Việt Nam Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của mặt trận là hết sức quan trọng.

Lãnh đạo Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Uỷ ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước ký kết Thông cáo chung giữa Mặt trận 2 nước.

Trong thời gian tới, Hội nghị thống nhất tiếp tục thúc đẩy, nâng tầm quan hệ Việt Nam - Lào lên mức phát triển mới, phù hợp xu thế chung, trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt, hiếm có do lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Theo đó, Mặt trận hai nước sẽ tập trung triển khai các định hướng hợp tác toàn diện, trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền; đẩy mạnh phối hợp về chính trị, đối ngoại nhân dân; mở rộng hợp tác giữa Mặt trận các địa phương và khu vực biên giới, lựa chọn những nội dung thiết thực để Mặt trận cấp xã, bản giáp biên ký kết thi đua.

Dịp này, hai bên đã ký kết Thông cáo chung giữa Mặt trận hai nước và ký kết Bản Giao ước hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2026 - 2028.