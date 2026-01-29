Báo chí trong hệ thống Mặt trận cần tiếp tục đổi mới, thông tin phải có tính dẫn dắt

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Minh Chung nhấn mạnh, năm 2025, các cơ quan báo, tạp chí trực thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì hội nghị. Ảnh: Hữu Thắng.



Theo ông Nguyễn Minh Chung, năm 2026 có nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031;… Vì thế, công tác báo chí trong hệ thống Mặt trận, đoàn thể cần tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Ông Nguyễn Minh Chung nêu rõ, công tác báo chí trong năm 2026 cần tiếp tục được đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí thuộc khối MTTQ phát biểu ý kiến, góp ý thêm vào báo cáo kết quả đạt được trong năm 2025, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, sắp xếp các cơ quan báo chí, tạp chí; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, tạp chí tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hữu Thắng.



Gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo các cơ quan báo chí trong hệ thống, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, có những tác động rất lớn tới các cơ quan báo chí. “Mục tiêu của sự sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính là để hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, giảm bớt những đầu mối trung gian”, bà Hà Thị Nga nêu rõ, đồng thời cho rằng, những khó khăn chỉ ở giai đoạn đầu, sẽ khắc phục được trong thời gian tới.



Bà Hà Thị Nga cũng nhắc tới việc mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận về sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Thời gian tới, dựa trên kết luận này, sẽ tiếp tục sắp xếp các pháp nhân bên trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trong đó có các báo, tạp chí. Quan điểm trong kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề án của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương là rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hoạt động của các tổ chức pháp nhân, nếu pháp nhân nào hoạt động không hiệu quả, không đúng tôn chỉ mục đích, không thực hiện được các nguyên tắc về tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì dứt khoát sẽ dừng hoạt động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Thắng.



Về kiến nghị liên quan đến cơ chế giao nhiệm vụ và cung cấp thông tin, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Hà Thị Nga cũng cho biết, các bộ phận liên quan sẽ tiếp thu và điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới. Theo bà Hà Thị Nga, cách thức giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí phải hoàn toàn khác, không thể giống với việc giao nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị - xã hội hay các hội quần chúng. Báo chí phải cung cấp thông tin mới, phải có tính dẫn dắt, vì nếu báo chí không có tính thời sự thì không còn giá trị.

Bà Hà Thị Nga đặc biệt khuyến khích sự chủ động và sáng tạo của các cơ quan báo chí. Cùng một “nguyên liệu thông tin”, theo bà Hà Thị Nga, các cơ quan báo chí chủ động xây dựng thành các nội dung phù hợp với tôn chỉ mục đích, đối tượng bạn đọc của mình. Bà Hà Thị Nga nêu rõ, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong giai đoạn hiện nay là phải đổi mới trong hoạt động. “Không có cách nào khác để chúng ta tồn tại, đứng vững, vừa đảm bảo tôn chỉ, mục đích, vừa đảm bảo kinh tế báo chí để nuôi sống bộ máy là phải tự đổi mới mình. Đây là yêu cầu bắt buộc”, bà Hà Thị Nga nêu rõ.