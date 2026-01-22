Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng công khai các hội quần chúng thuộc diện xem xét giải thể

Nguyễn Thành
TPO - Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng công khai thông tin 7 hội quần chúng không hoạt động, đề nghị phản hồi trong 30 ngày để xem xét giải thể theo quy định.

Ngày 22/1, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng thông báo công khai thông tin đối với các hội quần chúng thuộc diện xem xét giải thể theo quy định của pháp luật

Theo đó, tỉnh Quảng Nam (cũ) có Ban liên lạc cựu quân tình nguyện Việt - Lào tỉnh Quảng Nam thuộc diện xem xét giải thể.

Thành phố Đà Nẵng (cũ) có Hội Nữ hộ sinh, Hội Chăm sóc sa sút trí tuệ, Hội Ngoại khoa (cùng thuộc Sở Y tế), Hội Phát triển sáng tạo (Sở Khoa học và công nghệ), Hội Thương gia (Sở Công Thương), Hiệp hội các nhà đầu tư (Sở Tài chính) thuộc diện xem xét giải thể.

dji-0191-1.jpg
Một góc trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Lý do việc xem xét giải thể các hội này do không có thông tin hoạt động, không liên hệ được, không có báo cáo hoạt động.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo được công khai, trường hợp phát sinh ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp hoặc thông tin liên quan, đề nghị gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét.

Hết thời hạn, nếu không phát sinh kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp, UBND thành phố thực hiện các thủ tục giải thể hội theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #giải thể hội #quần chúng #sở nội vụ #xem xét giải thể #hội liên hiệp #công khai

