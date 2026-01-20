Du khách để lạc nhẫn kim cương ở sân bay Đà Nẵng

TPO - Máy bay cất cánh hơn nửa tiếng đồng hồ, nữ hành khách mới nhận ra đã để quên chiếc nhẫn kim cương khi làm thủ tục ở sân bay Đà Nẵng.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay đã nhận được thư cảm ơn của bà Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc nhẫn kim cương của bà Đ.L.

Bà L. cho hay ngày 18/1, bà đến sân bay Đà Nẵng để bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất các thủ tục lên máy bay, chuyến bay cất cánh hơn nửa tiếng thì bà phát hiện để quên chiếc nhẫn trong khay đựng đồ tại khu vực kiểm soát an ninh. “Tâm trạng của tôi rất hoang mang. Cảm giác nuối tiếc và buồn bã, nghĩ là mình sẽ không còn nhìn thấy chiếc nhẫn kỷ niệm này nữa….”, bà chia sẻ.

Ngay sau khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà L. đã lập tức liên hệ với nhân viên hướng dẫn du lịch để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội sân bay Đà Nẵng đã liên hệ đến bà và hướng dẫn bà làm thủ tục để nhận lại tài sản thất lạc.

Bà bày tỏ vô cùng cảm kích, xúc động vì Đội Kiểm soát an ninh cũng như các nhân viên ở sân bay Đà Nẵng đã hỗ trợ nhanh chóng, trung thực, đầy trách nhiệm.