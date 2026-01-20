Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Du khách để lạc nhẫn kim cương ở sân bay Đà Nẵng

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Máy bay cất cánh hơn nửa tiếng đồng hồ, nữ hành khách mới nhận ra đã để quên chiếc nhẫn kim cương khi làm thủ tục ở sân bay Đà Nẵng.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay đã nhận được thư cảm ơn của bà Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh.

201tra-nhan-san-bay.jpg
Lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc nhẫn kim cương của bà Đ.L.

Bà L. cho hay ngày 18/1, bà đến sân bay Đà Nẵng để bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất các thủ tục lên máy bay, chuyến bay cất cánh hơn nửa tiếng thì bà phát hiện để quên chiếc nhẫn trong khay đựng đồ tại khu vực kiểm soát an ninh. “Tâm trạng của tôi rất hoang mang. Cảm giác nuối tiếc và buồn bã, nghĩ là mình sẽ không còn nhìn thấy chiếc nhẫn kỷ niệm này nữa….”, bà chia sẻ.

Ngay sau khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà L. đã lập tức liên hệ với nhân viên hướng dẫn du lịch để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội sân bay Đà Nẵng đã liên hệ đến bà và hướng dẫn bà làm thủ tục để nhận lại tài sản thất lạc.

Bà bày tỏ vô cùng cảm kích, xúc động vì Đội Kiểm soát an ninh cũng như các nhân viên ở sân bay Đà Nẵng đã hỗ trợ nhanh chóng, trung thực, đầy trách nhiệm.

Thanh Hiền
#nhẫn kim cương #thất lạc tài sản #Đà Nẵng #Hồ Chí Minh #kiểm soát an ninh #sân bay Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục