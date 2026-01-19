Sở Y tế TP.HCM vào cuộc vụ sản phụ sinh con trên taxi

Liên quan đến vụ sản phụ sinh con trên taxi, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định, tuyệt đối không bao che, không né tránh.

Ngày 19/1, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị đã yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo, làm rõ toàn bộ quy trình tiếp nhận, tư vấn, chỉ định chuyên môn và phương án chuyển viện.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trước vụ việc sản phụ sinh con trên xe taxi.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, vào lúc 16h55' ngày 17/1/2026, sản phụ được tiếp nhận và thăm khám tại Khoa Sản trong tình trạng đang chuyển dạ, có yếu tố nguy cơ.

Nhân viên y tế đã tư vấn chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục theo dõi và xử trí, đồng thời chủ động xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi kèm theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong lúc cơ sở y tế đang hoàn tất các thủ tục chuyển viện, gia đình sản phụ đã chủ động đưa người bệnh rời khỏi cơ sở bằng taxi theo nguyện vọng cá nhân, không thực hiện theo phương án chuyển viện an toàn do đơn vị đề xuất.

Trên đường di chuyển, sản phụ đã sinh con trên taxi và sau đó được đưa vào Bệnh viện Long Khánh để tiếp tục chăm sóc. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, TP.HCM.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan, toàn diện, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo chi tiết theo mốc thời gian, cung cấp đầy đủ và trung thực hồ sơ liên quan; tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, chỉ định chuyên môn, tư vấn – giao tiếp với người bệnh và thân nhân đến phương án chuyển viện.

Trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâm được yêu cầu mời chuyên gia sản khoa độc lập đánh giá chuyên môn.

Trên cơ sở đó, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định, tuyệt đối không bao che, không né tránh.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức rà soát, chấn chỉnh toàn diện quy trình tiếp nhận và chuyển viện đối với sản phụ, đặc biệt trong các tình huống nguy cơ cao, diễn tiến nhanh.

Sở Y tế khẳng định, an toàn người bệnh, nhất là đối với sản phụ và trẻ sơ sinh, phải là nguyên tắc xuyên suốt và yêu cầu bắt buộc của ngành y tế.

Vì vậy, đơn vị yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức rà soát, quán triệt và giám sát nghiêm việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy tắc ứng xử, công tác tư vấn người bệnh; bảo đảm người bệnh và gia đình được hướng dẫn đầy đủ để lựa chọn phương án vận chuyển an toàn, đúng quy định và đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin anh V.T.S (44 tuổi), ở xã Kim Long, TPHCM chia sẻ khoảng 16h30 ngày 17/1, vợ anh là chị A. có dấu hiệu chuyển dạ, sinh con lần 3.

Anh S. gọi taxi chở 2 vợ chồng đến Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức (TPHCM) (trước đây là Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để chị A. nhập viện sinh con.

Khi anh đưa vợ đến khoa Cấp cứu của trung tâm thì nhân viên y tế nói anh chuyển đến Khoa Sản để nhập viện luôn vì chị A. đã chuyển dạ. Sau khi anh tìm nhân viên y tế để thông báo thì có một nhân viên đưa chị A. vào trong phòng khám.

Tại đây, nữ nhân viên y tế đo huyết áp và sờ vào bụng chị A. Nhân viên này nói huyết áp chị cao, thai nhi to nên phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bà Rịa để nhập viện đẻ. Do vợ của anh yêu cầu được đến Bệnh viện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để sinh con nên nữ nhân viên ra ngoài phòng gọi anh đến đưa đi.

Anh S. lập tức đưa vợ mình lên taxi để đến Bệnh viện Long Khánh. Khi cách bệnh viện gần 5km thì chị A. vỡ nước ối, anh phải tự mình đỡ đẻ cho vợ ngay trên xe taxi. Xe tiếp tục đến Bệnh viện Long Khánh, vợ con anh S. được nhân viên y tế đưa vào cấp cứu, chuyển lên khoa Sản để cắt dây rốn, khám sức khỏe.

Mặc dù chị A. "mẹ tròn con vuông", sức khỏe đã ổn định nhưng anh S. vẫn bức xúc vì không được nhân viên y tế cho nhập viện để chị S. sinh con, không khám xem vợ anh có dấu hiệu sinh con đến mức độ nào mà vội vàng yêu cầu chuyển viện.