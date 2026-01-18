Huế: Thi công cầu ì ạch, một nhà thầu bị phạt 1,5 tỷ đồng

TPO - Do chậm tiến độ kéo dài, nhà thầu thi công dự án nâng cấp cầu Vỹ Dạ và xây mới cầu qua sông Như Ý tại TP. Huế vừa bị chủ đầu tư xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng, đồng thời buộc cam kết lại mốc thời gian hoàn thành các hạng mục còn dang dở.

Ngày 18/1, thông tin từ Ban Quản lý dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP. Huế) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt nhà thầu gói thầu số 28 (HU-CW07), với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, do vi phạm tiến độ hợp đồng.

Nhà thầu bị xử phạt là Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình - đơn vị trúng thầu gói HU-CW07, gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường dài 100 m kết nối hai khu đô thị A - B khu đô thị An Vân Dương, trong đó bao gồm cầu Vỹ Dạ và cầu mới qua sông Như Ý. Giá trị hợp đồng gói thầu là 109,51 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2021.

Cầu qua sông Như Ý (phường Vỹ Dạ, Huế) sau gần 5 năm triển khai xây dựng vẫn chưa hoàn thiện.

Theo kế hoạch ban đầu, gói thầu phải hoàn thành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, do tiến độ thi công liên tục chậm trễ, chủ đầu tư đã nhiều lần phải điều chỉnh thời gian thực hiện. Đến nay, sau gần 5 năm triển khai, khối lượng thi công mới đạt khoảng 67%, nhiều hạng mục quan trọng của cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường kết nối khu A - B vẫn chưa hoàn thành.

Bên cạnh việc xử phạt tài chính, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cam kết lại tiến độ. Theo đó, cầu qua sông Như Ý phải hoàn thành trước ngày 30/1; cầu Vỹ Dạ hoàn thành trước ngày 30/6; các hạng mục đường dẫn và thảm bê tông nhựa phải hoàn thành trong quý I năm nay.

Dù công trình được yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 1 này, nhưng đến nay, phần lan can bảo vệ cùng bề mặt lối đi bộ trên cầu vẫn chưa được thực hiện.

Gói thầu số 28 (HU-CW07) thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) – Tiểu dự án TP. Huế, với tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương.

Toàn dự án gồm 10 gói thầu xây lắp (chưa tính phần vốn dư), tổng giá trị hơn 1.041 tỷ đồng. Đến nay, giá trị giải ngân đạt hơn 872 tỷ đồng (tương đương 83,76%); trong đó 7 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn 4 gói thầu đang tiếp tục triển khai.

Theo hiệp định vay vốn, dự án dự kiến kết thúc vào ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/6/2028.