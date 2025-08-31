Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh dự án mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm 'ì ạch' ở Cần Thơ

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm ở trung tâm Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, xây dựng nút giao hiện đại, mỹ quan đô thị... Tuy nhiên, sau gần 2 năm từ khi được phê duyệt, dự án vẫn loay hoay với công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án được HĐND TP Cần Thơ thông qua chủ trương đầu tư cuối năm 2021, UBND thành phố phê duyệt dự án tháng 11/2023. Mục tiêu dự án nhằm đáp ứng yêu cầu lưu lượng giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, xây dựng nút giao hiện đại, góp phần cải tạo mỹ quan đô thị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án do UBND quận Ninh Kiều (cũ), nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều làm chủ đầu tư.

tp-nut1-2.jpg
5 nút giao được cải tạo gồm: Nút số 1 (Mậu Thân – 3 Tháng 2 – Trần Hưng Đạo); nút số 2 (Mậu Thân – Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt); nút số 3 (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ); nút số 4 (Nguyễn Văn Linh – 3 Tháng 2) và nút số 5 (Nguyễn Văn Linh – 30 Tháng 4). Trong ảnh: Nút giao số 1.
tp-nut1.jpg
Với những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, để phù hợp với nguồn vốn, hai nút giao số 1 và số 4 được ưu tiên làm trước và đã khởi công hồi tháng 3 năm nay.
tp-nut1-3.jpg
Tuy nhiên, tại nút giao số 1 (Mậu Thân – 3 Tháng 2 – Trần Hưng Đạo) đến nay vẫn chưa thi công do hàng chục trường hợp chưa được chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng. Đây là nút giao thường kẹt xe vào giờ cao điểm.
tp-nut4.jpg
Tại nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh – 3 Tháng 2) đang thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công các nhánh rẽ độc lập.
tp-nut4-3.jpg
tp-nut4-4.jpg
Theo chủ đầu tư, các khâu như thẩm định giá đất, phương án bồi thường... của dự án mất khá nhiều thời gian do thực hiện theo Luật Đất đai mới.
tp-nut4-2.jpg
Cử tri nhiều lần kiến nghị sớm hoàn thành dự án để giảm ảnh hưởng kéo dài đến đời sống người dân, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
tp-nut2.jpg
tp-nut3.jpg
Tại các nút giao số 2 và số 3, chủ đầu tư hoàn tất việc đo đạc, kiểm đếm và đang tính chi phí bồi thường.
tp-nut5.jpg
Nút giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4) chưa triển khai.
tp-nut1-4.jpg
tp-nut1-5.jpg
Mới đây, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm. Trong đó, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ lập đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao số 1 (Mậu Thân - 3 Tháng 2 – Trần Hưng Đạo) và nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2).
Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #nút giao thông #dự án mở rộng #giải phóng mặt bằng #đầu tư 1200 tỷ

