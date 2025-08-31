Cận cảnh dự án mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm 'ì ạch' ở Cần Thơ

TPO - Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm ở trung tâm Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, xây dựng nút giao hiện đại, mỹ quan đô thị... Tuy nhiên, sau gần 2 năm từ khi được phê duyệt, dự án vẫn loay hoay với công tác giải phóng mặt bằng.
Dự án được HĐND TP Cần Thơ thông qua chủ trương đầu tư cuối năm 2021, UBND thành phố phê duyệt dự án tháng 11/2023. Mục tiêu dự án nhằm đáp ứng yêu cầu lưu lượng giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, xây dựng nút giao hiện đại, góp phần cải tạo mỹ quan đô thị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án do UBND quận Ninh Kiều (cũ), nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều làm chủ đầu tư.
Theo chủ đầu tư, các khâu như thẩm định giá đất, phương án bồi thường... của dự án mất khá nhiều thời gian do thực hiện theo Luật Đất đai mới.
Tại các nút giao số 2 và số 3, chủ đầu tư hoàn tất việc đo đạc, kiểm đếm và đang tính chi phí bồi thường.
Mới đây, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm. Trong đó, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ lập đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao số 1 (Mậu Thân - 3 Tháng 2 – Trần Hưng Đạo) và nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2).