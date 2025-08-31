Cận cảnh dự án mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm 'ì ạch' ở Cần Thơ

TPO - Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm ở trung tâm Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, xây dựng nút giao hiện đại, mỹ quan đô thị... Tuy nhiên, sau gần 2 năm từ khi được phê duyệt, dự án vẫn loay hoay với công tác giải phóng mặt bằng.