Hà Nội: Ô tô con biến dạng sau va chạm liên hoàn trên đường Láng

TPO - Tối muộn ngày 17/12, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại khu vực đường Láng (Hà Nội) khiến ô tô con bị biến dạng.

1000030294-4131.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 21h40 tại khu vực đường Láng, Hà Nội.

Chị Lê Thị Hoa (trú tại Hà Nội) nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chị thấy chiếc xe tải va chạm vào phía sau xe ô tô BKS 89A-577.XX đang di chuyển hướng đường Láng đi Ngã Tư Sở, gần nút giao Láng - Yên Lãng.

Bị tông từ phía sau, xe ô tô BKS 89A rồ ga lao qua dải phân cách giữa sang bên làn đường ngược chiều và va chạm với 1 xe máy trên đường.

Sau va chạm xe ô tô này không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khoảng hơn 100m đến ngã tư giao cắt Láng - Láng Hạ thì bị chặn lại.

Tại hiện trường, xe ô tô biến dạng phần đầu và đuôi xe. Nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp đường.

1000030290.jpg
1000030291.jpg
1000030294-4131.jpg
Chiếc xe ô tô bị biến dạng trước và sau.

Đến hơn 22h, nam tài xế ô tô ngồi gục ở trước ngõ 528 đường Láng. Không lâu sau đó, cảnh sát đưa tài xế cùng phương tiện rời khỏi hiện trường.

Còn xe tải đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây tai nạn.

1000030292.jpg
1000030289.jpg
Nam tài xế và ô tô.

Anh Phạm Tuấn Vũ (quê Phú Thọ) nạn nhân điều khiển xe máy cho biết, bản thân lúc đó không định hình được chuyện gì đã xảy ra. Khi đang di chuyển, anh bị xe ô tô lao vào và đẩy xe máy của mình bắn lên vỉa hè mắc kẹt vào trong cột điện. "May mắn tôi chỉ bị thương nhẹ ở chân, còn xe máy bị hư hỏng" - Vũ nói.

1000030293.jpg
Xe máy của anh Vũ bị mắc kẹt sau cột điện.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

