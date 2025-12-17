Yêu cầu thu hẹp hàng rào 5 vị trí thi công dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương thu gọn diện tích rào chắn tại 5 vị trí thi công thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Mục đích là để giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Theo đó, tại khu vực nhà ga S9 (đoạn từ hồ Thủ Lệ đến đối diện nhà Liên Hợp Quốc - 304 Kim Mã), Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công thu gọn diện tích rào chắn nằm dọc đường Kim Mã, đoạn hàng thu gọn là từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Nguyễn Văn Ngọc, chiều dài khoảng 220m, chiều rộng thu hẹp từ 0,5 - 1,0m. Ở đoạn rào chắn cố định đoạn phía đối diện số 304 Kim Mã khoảng 10m, yêu cầu nhà thầu sử dụng hệ thống rào chắn di động, khi thực hiện bốc dỡ, vận chuyển vỏ hầm vào công trường thì sử dụng hàng rào di động này. Thời gian thực hiện xong trước ngày 18/12/2025.

Với đoạn rào chắn trên đường Kim Mã (đoạn từ Liễu Giai đến đối diện cổng vào của Metropolis Liễu Giai trên đường Kim Mã) dài từ 3m - 5m, chiều dài hàng rào khoảng 150m, sẽ thu gọn diện tích hàng rào thi công, tổ chức lại giao thông sau khi thu gọn rào chắn trên tuyến đường Kim Mã, thực hiện xong trước ngày 31/12/2025.

Hàng rào thi công tại dự án metro Nhổn - ga Hà Nội khi thi công đường ray trên cao.

Vị trí thứ hai, khu vực giếng thoát hiểm (nút giao Kim Mã - Núi Trúc) cùng với thu gọn hàng rào, nhà thầu thực hiện tổ chức xén hè đường Kim Mã nhỏ phía bên phải và bên trái hướng từ trung tâm thành phố đi Cầu Giấy, chiều dài khoảng 100m (từ nút giao Kim Mã - Núi Trúc đến lối lên đường Kim Mã trên, vuốt nối êm thuận). Thời gian thực hiện xong trước 15/1/2026.

Vị trí thứ ba, khu vực nhà ga S10 - Ga Cát Linh (đoạn từ Nút giao Giảng Võ đến số nhà 27 Cát Linh): Thu gọn diện tích rào chắn trên đường Cát Linh (đoạn từ Nút giao Giảng Võ đến số nhà 27 Cát Linh) từ 3m đến 4,5m để mở rộng lòng đường phục vụ tổ chức giao thông tại khu vực rào chắn. Thời gian thực hiện: xong trước 22/12/2025.

Vị trí thứ tư, khu vực nhà ga S11 - ga Văn Miếu (trên đường Quốc Tử Giám): Thu gọn diện tích rào chắn trên đường Quốc Tử Giám (đoạn từ Văn Miếu đến đối diện số nhà 25 Quốc Tử Giám) từ 2,5m đến 3m để mở rộng lòng đường phục vụ tổ chức giao thông tại khu vực rào chắn. Thời gian thực hiện xong trước 22/12/2025.

Vị trí thứ năm, khu vực nhà ga S12, ở đường chuyển làn trên đường Trần Hưng Đạo nhà thầu thực hiện thu gọn diện tích rào chắn trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo), diện tích hàng rào thu hẹp từ từ 1m đến 2m; phần diện tích mở tổ chức giao thông phục vụ xe đi lại tại khu vực rào chắn được thu gọn. Thời gian thực hiện xong trước 22/12/2025.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị một số địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thúc đẩy tiến độ sớm hoàn thành các dự án giao thông trên đường, với hàng rào thi công cần thu hẹp và không thực hiện rào cố định với nhiều vị trí chưa thi công đến. Với công trường thi công nút giao Giải Phóng – Kim Đồng (thuộc Vành đai 2,5), Sở Xây dựng yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội tháo dỡ rào chắn thi công hầm chui trước ngày 25/12/2025. Toàn bộ dự án, trong đó có đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A, phải hoàn thành trong quý I/2026.