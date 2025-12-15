Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nhân viên xe buýt Hà Nội kịp thời cứu hành khách ngất xỉu trên xe

Anh Trọng
TPO - Trong quá trình lưu thông trên tuyến xe buýt số 38 Nam Thăng Long – Mai Động, khi đến khu vực đường Kim Mã, nhân viên phục vụ trên xe đã phát hiện một hành khách bị ngất, lập tức tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời.

Cụ thể, khoảng hơn 13h ngày 14/12/2025, xe buýt mang BKS 29B-150.13 chạy tuyến số 38, khi đến khu vực đường Kim Mã (Vành đai 1), lái xe Ngô Đình Mão và nhân viên phục vụ Ngô Văn Tám phát hiện một hành khách nam khoảng 70 tuổi bất ngờ bị ngất trên xe.

Ngay lập tức, nhân viên phục vụ trên xe tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời báo cáo bộ phận điều hành tuyến và xin phép cho xe di chuyển vào Bệnh viện Giao thông Vận tải để cấp cứu. Sau thời gian ngắn, hành khách được bàn giao kịp thời cho đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc. Nhân viên xe buýt cũng chủ động liên hệ với người nhà nạn nhân để thông báo sự việc và phối hợp điều trị.

Nhân viên xe buýt tuyến 38 cùng bác sĩ đưa hành khách gặp nạn vào bệnh viện cứu chữa.

Hành khách trên tuyến xe buýt 38 cho biết, hành động tận tâm, trách nhiệm của lái xe Ngô Đình Mão và nhân viên phụ xe Ngô Văn Tám (Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội) đã góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho hành khách, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về đội ngũ xe buýt Thủ đô sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

Trước đó, khoảng gần 7h ngày 21/11/2025, trên tuyến xe buýt 101A (BKS 29B-207.46), chiều từ Vân Đình đi Giáp Bát, khi đến khu vực UBND xã Phú Xuyên, nhân viên phục vụ Nguyễn Xuân Tùng cùng lái xe Cao Xuân Đức đã kịp thời hỗ trợ đưa một hành khách là học sinh bị ngất vào Bệnh viện Phú Xuyên cấp cứu.

Theo thống kê của Tổng Công ty Vận tải, trong tháng 11/2025, mạng lưới xe buýt và các bến xe của Tổng Công ty đã ghi nhận 38 hành động đẹp, câu chuyện nhân văn từ đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, điều hành và nhân viên bến. Tổng Công ty đánh giá, những việc làm ý nghĩa này tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh vận tải hành khách công cộng Thủ đô văn minh, an toàn và giàu tính nhân văn.

Anh Trọng
