Rào nửa lòng đường đại lộ Thăng Long để thi công sửa chữa

Anh Trọng
TPO - Liên ngành Sở Xây dựng, Công an thành phố, UBND xã An Khánh vừa thống nhất thực hiện dựng rào chắn 1/2 lòng đường đại lộ Thăng Long qua xã An Khánh để thi công sửa chữa mặt đường.

Cụ thể, từ ngày 15/12 đến ngày 15/1/2026 (từ ngày 10 – 14/12 tổ chức rào thí điểm), Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông phục vụ sửa chữa Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Km9+000 đến Km11+000 (phía trái tuyến), thuộc địa bàn xã An Khánh.

Việc thi công được chia thành 4 đoạn, thực hiện lần lượt trên nửa mặt cắt đường. Mỗi đoạn có chiều dài 500m, bề rộng rào chắn 7,2m; phần đường còn lại rộng 7,3m để các phương tiện lưu thông với hai làn xe.

Đại lộ Thăng Long đang thực hiện nhiều dự án thi công trên cả đường gom và đường cao tốc. Ảnh: AT

Trên toàn tuyến thi công, lực lượng chức năng sẽ bố trí các biển báo từ xa tại các vị trí 500m, 200m và 50m trước điểm rào chắn.

Hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm và các thiết bị hướng dẫn giao thông sẽ được lắp đặt theo đúng quy chuẩn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trong thời gian tuyến đường có hàng rào thi công, tốc độ xe ô tô lưu thông được liên ngành tổ chức qua khu vực có công trường thi công là 80km/h, đi qua vị trí có hàng rào 60km/h.

Trước đó, để phục vụ thi công nút giao Vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng cũng có phương án tổ chức giao thông phục thi công, trong đó cho xe ô tô được phép lưu thông vào làn khẩn cấp đoạn đi qua công trường thi công; với tốc độ xe ô tô được phép lưu thông qua đây tối đa là 60km/h.

